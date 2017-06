Maxime Gonalons është transferi i dytë i Romës brenda ditës së sotme.

Pas zyrtarizimit të Pellegrinit, skuadra romake sapo ka bërë publike marrëveshjen me mesfushorin e Lionit.

Mesfushori shkatërrues do ti bashkohet Romës për shifrën e 5 milionë eurove.

Lojtari do ti kryej të dielen testet mjekësore ndërsa do të bashkohet me skuadrën me datë 10 korrik.