Dj Blunt është mllefosur keq me kolegët e tij të estradës.

E kjo me sa duket për shkak të shikimeve të blera në kanalin Youtube, shkruan Indeksonline.

Ai përmes disa fotografive në Instastory ka shfaqur pakënaqësit e tij, duke kaluar kështu edhe me sharje.

Sipas tij ai është i kënaqur me suksesin e këngës “Do you love me”, dhe se ende nuk është kompleksuar sa për tu shtyrë me Jay Z.