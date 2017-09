Capital T zbulon bashkëpunimin e radhës (Foto)

Pasi premtoi për një 2018-ë të suksesshme, ai sapo na zbuloi edhe planet më të afërta. Bashkëpunimin me një nga reperat më të pëlqyer, Mc Kresha. Capital T dhe Mc Kresha i janë futur punës në studio për këngën e re që do të publikohet në tetor dhe këtë na e tregojnë edhe përmes kësaj videoje të cilën e kanë publikuar pa audio, duke i lënë kështu fansat kuriozë shkruan intv. Megjithatë, me dy emra të tillë, nuk është vështirë të kuptohet se ajo që pritet është një hit. Prisni tetorin…