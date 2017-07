Cancelo pranë Juventus, kampionët ofrojnë 20 mln euro për talentin portugez

Juventus është një hap larg blerjes së mbrojtësit portugez Joao Cancelo.

Klubi iberik i Valencias kërkon 25 mln euro për 23-vjeçarin, ndërkohë bardhezinjtë ofrojnë 5 mln euro më pak. Pasi ka siguruar firmën e një mbrojtësi të majtë juventinët po kërkojnë të plotësojnë organikën edhe në krahun e djathtë. Kështu, pas blerjes së Matia De Shiljo, tashmë ka nisur operacioni Joao Cancelo, i cili aktualisht aktivizohet në La Liga me Valencian.

Sipas informacioneve më të fundit që vijnë nga ” RadioEsport Valencia”, ndërkombëtari ka bërë me dije në një bisedë konfidenciale me shokët e tij, se dëshiron të luajë vetëm me Juventus-in. Lojtari portugez, sipas klubit spanjoll kushton rreth 25 mln euro, ndërsa bardhezinjtë i ofrojne 20 mln euro dhe një kontratë me afat kohor 3-vjeçar.

Ndërkohë duke parë edhe deshirën e vetë lojtarit për tu larguar, duket se Valencia mund të bëjë disa lëshime për ta lenë te lirë të largohet.

Cancelo, në të shkuarën ka qënë pjesë e akademise se Benfikës, ku spikati si talenti i Shqiponjave, dhe në verën e vitit 2015 skuadra e Valencias e mori për shifrën e 15 mln eurove. Futbollisti është pjesë edhe e kombëtares luzitane, ku ka zhvilluar 6 ndeshje dhe ka realizuar 3 gola me kombëtaren tij.