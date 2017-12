Cancelo: Interi do arrijë njërin nga katër vendet e para

Pas fillimit të muajit dhjetor në krye të tabelës, skuadra e Luciano Spalletti ka rënë poshtë ritmit, duke u treguar në skuadër pa-funksionin e mëparshëm në katër ndeshjet e fund në Ligë, duke marr dy barazimi dhe dy humbje.

Një barazim i fundi pa gola me Lazion i ka lënë Nerazzurrët shtatë pikë prapa nga liderët e Napolit në mesin e sezonit dhe duket se Interi tani është i bllokuar në një betejë tre-palëshe me Romë dhe Lazion për dy nga vendet e fundit të Ligës së Kampionëve, por Cancelo ka besim që do të arrijnë objektivin.