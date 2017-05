Caktohet masa e paraburgimit ndaj një të pandehuri

Gjykata Themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës në Prishtinë, mbi caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit RR.H në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji.

Gjykata ka konstatuar se ekziston dyshimi i bazuar se i akuzuari RR.H duke e keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare ka marrë ryshfet me qëllim të përfitimit të tij në mënyrë të kundërligjshme dhe me këtë veprim dyshohet se ka kryer veprën penale Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Pala ka të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit. /KI/