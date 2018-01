Nisur nga studimet e fundit, çaji po del një prej pijeve më të shëndetshme. E së fundmi është zbuluar se çaji rrit kreativitetin e konsumuesit, raorton Kosova.info.

Sipas disa hulumtuesve të cilët morën për bazë pije të nxehta që përmbajnë kafeinë dhe teaninë, tek konsumuesit shihet vigjilencë e përmirësuar. Nisur nga zbulimet e tyre, efekti i konsumimit të çajit shihet pak minuta pasi të përfundoni së piri atë.

Pjesëmarrës në këtë studim ishin 50 studentë me moshë mesatare prej 23 vjeç. Mënyra se si janë testuar është ashtu që gjysma e tyre kanë konsumuar çaj të zi ndërkaq pjesa tjetër ujë para. Pastaj kanë filluar të ju masin kreativitetin e tyre.

Ishin dy teste. Në testin e pare, konsumatorëve iu kërkua që të ndërtonin një objekt kreativ dhe atraktiv duke përdorur blloqet ndërtuese. Në testin e dytë, iu dha për detyrë të gjenin një emër për një restorant imagjinar.

Pas shpalljes së rezultateve, personat që kanë konsumuar çaj u vlerësuan me 6.54, përderisa ata që kishin konsumuar ujë u vlerësuan me 6.03. Po ashtu, tek gjetja e emrit, konsumuesit e çajit u vlerësuan me 4.11 ndërsa ata që kanë konsumuar ujë me 3.78.

Nisur nga kjo, është nxjerrë si përfundim se çaji nxit kreativitetin. /Kosova.info/