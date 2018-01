Bytyqi dhe Muhaxheri diskutojnë për ngritjen e cilësisë në arsim

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi ka filluar takimet me kryetarë të komunave si parapërgatitje për testin PISA që do të mbahet në prill të këtij viti, ngritjen e cilësisë në arsim si dhe vlerësimin e mësimdhënësve.

Gjatë ditës së sotme ai është takuar me kryetarin e Pejës, Gazmend Muhaxherin.

Sipas Bytyqit, qëllimi i vizitës është thellimi i bashkëpunimit mes MASHT-it dhe komunës së Pejës.

Statusi i plotë:

Sot isha për një vizitë pune në qytetin e Pejës, me ç’rast zhvillova një takim pune me kryetarin e komunës, Gazmend Muhaxheri.

Qëllimi i kësaj vizite ishte që te diskutojmë për thellimin e bashkëpunimit mes MAShT dhe komunës së Pejës në fushën e arsimit, me qëllim të ngritjes së cilësisë.

Bashkë me kryetarin e Pejës biseduam për një angazhim sa më të madh rreth përgatitjeve dhe hapave që duhet të ndërmarrim rreth Programit për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve, PISA 2018.

Gjithashtu gjatë këtij takimi diskutuam edhe rreth profilizimit të mësimdhënësve nga klasa I-V, reformë kjo e cila po përkrahet edhe nga komuna e Pejës.

Po ashtu folëm edhe për shkollat profesionale, pasurimin e tyre me programe të reja dhe mundësinë e arritjes së marrëveshjeve me bizneset në mënyrë që ti fuqizojmë këto shkolla.

Gjatë qëndrimit në Pejë, vizitova edhe shkollën e mesme të ulët “Asdreni”, ku për së afërmi u njoha me punën që bëhet, si dhe me zbatimin e kurrikulës së re shkollore.