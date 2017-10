Buzëkuqi që ju pëlqen mund të zbulojë shumë për personalitetin tuaj.

NGJYRA E BUZËKUQIT 1: Jetën e bëni me lehtësi. Për juve, secila detyrë është test që do t’ju tregojë nëse mund t’i dorëzoheni. Kjo është mënyra e vetme që të jetoni pa ankthe dhe presion. Detyrat e vështira shndërroni në argëtim dhe qasuni në mënyrë inteligjente dhe me dëshirë.

NGJYRA E BUZËKUQIT 2: Nëse preferoni këtë ngjyrë të buzëkuqit, kjo do të thotë se jeni person që gjërave ju qaseni me kokën esëll. Qëllimin tuaj e shihni qartë dhe kurrë nuk zhdukeni nga objektivi. Kurrë nuk veproni kokë në vete. Merrni kohë dhe i vlerësoni gjërat. Në këtë mënyrë do ta arrini atë për të cilën keni dëshirë.

NGJYRA E BUZËKUQIT 3: Zgjedhja e kësaj ngjyre të buzëkuqit për juve flet se mendoni shumë, e gjithë ky mendim, nganjëherë ju parandalon që të shikoni anët e thjeshta dhe të rehatshme. Kjo dëshirë e fshehur në fund do t’ju ndihmojë të gjeni stabilitetin midis shkathtësisë dhe emocioneve.

NGJYRA E BUZËKUQIT 4: Keni shumë talent që nuk duken. Jeni shumë kreative dhe person që imagjinon. Shkaku i aftësive tuaja mundeni fort të theksoni mendimin tuaj që rezulton me mendje të ekuilibruar. Shfrytëzoni përparësitë tuaja, sidomos në situata të vështira, sepse jeni në gjendje të jeni të qetë dhe të ruani pastërtinë e kokës gjithë kohës. Gjithmonë i mbani gjërat nën kontroll dhe zgjidhni gjërat kanë rëndësi për juve në jetë.

NGJYRA E BUZËKUQIT 5: Ju gjërave ju qaseni në mënyrë kuantitative dhe me energji të madhe. Jeni taktike, subtile, të ndjeshme dhe saktë e dini se çfarë dëshironi nga jeta. Por, ende duhet të jepni shumë mund për të arritur qëllimin. Natyra ju bën të guximshme dhe zakonisht përfundoni atë që filloni. Vetes për qëllim nuk i vendosni gjëra që nuk mund t’i arrini, por tentoni të arrini atë që mund të arrihet.

NGJYRA E BUZËKUQIT 6: Keni një personalitet të fortë dhe që njihet mirë. Jeni e vendosur, tregoni forcë të madhe mendore dhe keni një zjarr të madh që lufton me kaq shumë energji. Jeni ballafaquar me shumë gjëra në jetën tuaj, por ato tashmë janë prapa shpinës dhe jeni e gatshme të ngriheni si feniks nga pluhuri.