Buxheti i Presidencës, Kuvendit dhe Kryeministrisë me rritje për vitin 2018

Kuvendi i Kosovës në përfundim të vitit 2017, në një seancë të jashtëzakonshme ka miratuar Buxhetin për vitin 2018. 59 deputetë kishin votuar për, 19 kundër dhe asnjë abstenim. Për këtë vit buxheti do të jetë 2 miliardë e 82 milionë euro. Me buxhetin e vitit 2018, Presidenca, Kuvendi dhe Kryeministria do të kenë rritje.

Sipas kufirit të buxhetit për vitin 2018 të rija këtyre institucioneve do të ndahen 28.71 milionë euro, apo 2.81 milionë euro më shumë.

Për Zyrën e Presidentit për paga janë planifikuar të harxhohen 2.91 milionë euro me një rritje prej 841,437 euro. Gjatë vitit 2017 në Presidencë ishin të punësuar 70 persona, ndërsa për vitin 2018 pritet të janë 80.

Kuvendi i Kosovës në vitin 2018 ka planifikuar të harxhoj 10.57 milionë euro, ndërsa në vitin 2017 harxhimet ishin 9.67 milionë euro. Në vitin e ardhshëm, Kuvendi ka planifikuar që t’i ketë 370 punëtorë apo 13 më shumë, shkruan Telegrafi.

15.23 milionë euro janë planifikuar që t’i harxhoj Zyra e Kryeministrit për vitin 2018, apo 337,403 euro më shumë. Në Kryeministri gjatë vitit 2017 ishin të punësuar 679 persona, ndërsa për vitin 2018 pritet të jenë 593 apo 86 punëtorë më pak.

Në zërin e shpenzimeve për paga dhe mëditje për vitin 2018 është Kuvendi i Kosovës që do të shpenzojë më shumë. Për këtë vit janë planifikuar të harxhohen 6.79 milionë euro, ndjekur nga Kryeministria me 4.14 milionë euro dhe Presidenca me 1.06 milionë euro. Një vit më herët këto institucione kanë shpenzuar më pak me një mesatare prej 390 mijë euro.

Për mallra dhe shërbime është Zyra e Kryeministrit që pritet të shpenzojë më shumë. Në vitin 2018 janë parashikuar që të shpenzohen 3.74 milionë euro nga 3.46 milionë që ishin në vitin 2017. Kuvendi për këtë vit pritet të shpenzojë 1.79 milionë euro, ndërsa Presidenca do të harxhojë 1.55 milionë euro me një rritje prej 362 mijë euro.

5.71 milionë euro janë ndarë për vitin 2018 që të shpenzohen nga Zyra e Kryeministrisë për shpenzime kapitale, në vitin 2017 kjo vlerë ishte 5.23 milionë euro. Kuvendi i Kosovës në vitin 2018 do të shpenzojë 1.62 milionë euro, ndërsa për Presidencën janë ndarë vetëm 15 mijë euro.