Burjani: Gjasat për konsensus ndërpartiak për dialog, minimale

Ndërkohë që deputetët kërkojnë rol më të fuqishëm në dialogun me Serbinë, analist politik konsiderojnë se për arsye praktike dhe teknike nuk mund të zhvillohet një debat apo Kuvendi të shndërrohet në një lloj negociatori.

Analisti politik Blerim Burjani thotë se do të ishte pozitive që qeveria të i udhëheqë ato dhe vendimet të i nxjerr kuvendi, mirëpo në rastin aktual negociatat po i zhvillon presidenti, kjo e vështirëson shumë procesin vendimmarrës.

“Në kuvend mund të nxjerrën vendime të mëdha politike po që se ata do t’i kalojnë kuvendit dhe kompetencat që i ka kushtetuese ky organ ligjvënës. Një grup i përbashkët shumë partiak dhe nga bota akademike do të ishte një formulë e mirë e qartë për të vepruar bashkërisht në një proces të komplikuar të negociatave për shkak se janë bërë paralajmërime se këto negociata do të shkojnë kah përfundimi dhe ka nevojë konsensus të gjerë për zgjidhje”, tha Burjani për Kosova.info.

Kosovën në gjykimin e tij e pret një situatë e vështirë në përmbyllje të këtij dialogu.

“Serbia ka kërkesat e veta të gjera për pakicën e saj në Kosovë përderisa në Kosovë nuk ka më gjerësi të ideve për të përkrah më shumë legalisht dhe në mënyrë kushtetuese pakicën serbe e cila gëzon të drejta që asnjë shtet në botë nuk i ka të praktikuara për pakicat”, tha ai.

Sipas tij gjasat për një konsensus të gjerë ndërpartiak për çështjen e dialogut janë minimale apo fare nuk janë, pra vështirë se opozita e madhe e Kosovës do të i bashkohet pozitës se vogël në dialog me Serbinë. S’ka gjasa, pozita ka probleme të mëdha të gjej zgjidhje dhe të i shtyjë ato në pranim në kuvend.

“Kjo pozitë kaq e madhe është dhe mund të jetë indiferente edhe në të ardhmen të mos pranoj ato negociata, pranim mendohet a i ka votat kryetari i shtetit për të kaluar edhe demarkacionin me Serbinë që mund të jetë shumë më vështirë dhe më e kompleksuar se sa demarkacioni me Malin e Zi”, tha ai.

Për të dilema më e madhe është si të aprovojë Kuvendi i Kosovës ndonjë marrëveshje ndërkombëtare eventuale me Serbinë kur kjo pozitë s’ka vota.

“Ose çfarëdo marrëveshje tjera, as asociacioni nuk i ka në kuvend votat e çka? Pra kjo qeveri është jetëshkurtër është e pamundshme me ec përpara me vendime të rëndësishme, kjo qeveri duket të jetë veç sa për të hjek merakun mandatari i saj që kishte pas dëshirë të madhe dhe të skajshme dhe të çuditshme për të u bërë kryeministër”, tha ai. /KI/