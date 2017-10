Bunjaku: Me Ukrainën e vështirë, por do të tentojmë

Përfaqësuesja e Kosovës në futboll do ta zhvilloj ndeshjen e fundit të fazës së grupeve për botërorin Rusia 2018 në stadiumin “Loro Boriqi” në Shkodër, dhe kjo ka bërë që përzgjedhësi i Kosovës, Albert Bunjaki, të jetë më i emocionuar se kurrë e sidomos duke e ditur faktin se ai do të jetë në stolin kosovar vetëm edhe këtë ndeshje me Ukrainën në Shqipëri dhe në fund me Islandën.

Gjatë konferencës për shtyp e cila u mbajt në orët e mbrëmjes të së enjtes, Bunjaki falënderoj gjithë popullin shqiptar për mirëpritjen e tyre e sidomos qytetin e Shkodrës.

Numri një i Kosovës është i vetëdijshëm se e pret një ndeshje shumë e vështirë ndaj Ukrainës, mirëpo sipas tij duke marr parasysh përvojën që tashmë e ka marr Kosova nga ndeshjet e kaluara dhe njohjen më të mirë që ka për kundërshtarët, ai mendon se mund të shënojë fitoren e parë, por sërish e përmendi faktin se nuk do të mund të luajnë gjashtë futbollistë domethënës, duke shtuar se prapë se prapë qëllimi i tij dhe i të gjithëve ka qenë të formojnë një grup kompakt për të ardhmen.

Bunjaki për fund shtoi se për të dhe Kosovën nuk është aspak e rëndësishme se cila përfaqësuese e grupit tonë do të përfundoj e para, sepse për Kosovën është e rëndësishme që të arrijë një fitore apo së paku të merr pikë.

Nga ana tjetër kapiteni Samir Ujkani ka dhënë një deklaratë shumë interesante që lidhet ngushtë me trajnerin Bunjaki për të cilin do të jenë dy ndeshjet e fundit që drejton Kosovën.

Gardiani kosovar ka thënë se Bunjaki ka qenë më meritori që i ka bërë grumbullimet e futbollistëve dhe ata duhet t’ia shpërblejnë me një fitore.

Menjëherë pas përfundimit të konferencës për shtyp, përfaqësuesja e Kosovës e mbajti edhe stërvitjen e fundit në stadiumin “Loro Boriqi”, e cila ka qenë e intensitetit të ulët pasi më shumë është punuar dhe diskutuar për fazën defanzive dhe mbulimin e krahëve aty ky ukrainasit janë shumë të mirë.

Ende nuk dihet se me çfarë formacioni apo sistemi do të luaj Bunjaki, pikërisht për faktin se ka shumë mungesa në pikat kyçe, por edhe ata që do të zbresin në fushën e blertë do ta japim maksimumin për rezultat pozitiv.