Bulliqi zëvendëson Mehën, demarkacioni rinegociohet?

Demarkacioni me Malin e Zi do të jetë pika më e nxehtë me të cilën do të ballafaqohet kryeministri i ardhshëm i Kosovës.

Burime të Ekonomia Online brenda koalicionit PAN bëjnë të ditur se ndër punët e para që do t’i bëjë Ramush Haradinaj si kryeministër është shkarkimi i Komisionit Shtetëror për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi, në krye me Murat Mehën.

Ndërsa, po sipas këtyre burimeve këtij Komisioni do t’i prijë profesori i gjeografisë dhe ish deputeti nga radhët e LDK-së, Shpejtim Bulliqi, i cili do të ketë barrën kryesore së bashku me disa ekspertë ndërkombëtarë për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi.

E këtë ide të PAN-it e ka mirëpritur Bulliqi i cili në një intervistë për Ekonomia Online, ka thënë se edhe pse nuk ka marrë ndonjë ftesë apo propozim të tillë është i gatshëm të japë kontributin e tij profesional për të zgjidhur çështjen e demarkacionit, të cilin e vlerëson mjaftë problematik.

“Në qoftë se Qeveria e ardhshme mendon se ka nevojë për eksperiencën tonë dhe punën tonë, sigurisht që ne bashkërisht me një ekip do të jemi të gatshëm t’i bashkëngjitmi atij komisioni dhe t’i ndihmojmë për me i tejkalua të gjitha këto sfida dhe probleme të cilat janë”.

Ai po ashtu ka pohuar se problemi i marrëveshjes së demarkacionit do të vazhdojë edhe me Qeverinë e re.

Por ai ka ofruar zgjidhje duke thënë se takimi me palën malazeze është i patjetërsueshëm.

“Ne kemi dhënë shumë herë mendimin tonë se si duhet të zgjidhet ky problem dhe puna e parë që duhet të bëjë qeveria e re e cila do të formohet do të jetë aranzhimi i kontakteve të drejtpërdrejta me palën malazeze në mënyrë që të ulet dhe të diskutohet rreth lëshimeve që kanë ndodh sa i përket procesit së demarkacionit. Shpresojmë që pala malazeze të ketë mirëkuptimin se ne kemi mirëkuptimin sepse ne kemi marrëdhënie të mira me Malin e zi”, ka thënë Bulliqi.

Ish deputeti Bulliqi ka shtuar se në rast se nuk kthehet marrëveshja e cila ka ekzistuar pas demilitimit të vitit 1946, atëherë kjo marrëveshje duhet të dërgohet në arbitrazh ndërkombëtar.

“Të ulemi të bisedojmë edhe njëherë për ndryshimet që duhet bërë dhe në fakt vija kufitare të kthehet në vijën kufitare e cila ka ekzistuar pas demilitimit të parë të vitit 1946 në rast se nuk ka një kompromis të tillë më palën malazeze atëherë solucioni i fundit mbetet në arbitrazhin ndërkombëtar”.

Bulliqi ka thënë se përveç demarkacionit, Qeveria e ardhshme do të ballafaqohet edhe me një tjetër problem madhor, e që është asociacioni i komunave serbe.