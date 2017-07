Bulliqi për Demarkacionin: Kundërshtimi solli vota dhe insistimi i humbi

Shpejtim Bulliqi, ish-deputeti i LDK-së analizoi rezultatet e zgjedhjeve të 11 qershorit në raport me marrëveshjen e demarkacionit.

Ish- deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpetim Bulliqi tha për KALLXO.com se insistimi i qeverisjes së kaluar për të ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi ka ndikuar në rënien e votave të ish-partive në pushtet në zgjedhjet e 11 qershorit.

“Po besoj se tek LDK dhe PDK, konkretisht lidershipi i këtyre dy subjekteve që insistonin fort në ratifikimin e marrëveshjes së dëmshme të demarkacionit, kanë kontribuar qe pos tjerash, pjesërisht qëndrimi i tyre të ndikojë edhe në rënien e numrave te votave”, tha Bulliqi.

Ai konstatoi se kundërshtimi i fuqishëm i marrëveshjes së demarkacionit nga ana e Lëvizjes Vetëvendosje bëri që kjo e fundit të dalë me një numër shumë të madh të votave në po të njëjtat zgjedhje.

Bulliqi deklaroi se shpreson që Kuvendi i ri do ta rrëzojë marrëveshjen për përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi të nënshkruar në Vjenë më 26 gusht 2015.

“Nuk e di se si do të trajtohet çështja e demarkacionit nga qeveria e re, shpresoj se do ta rrëzojnë në kuvend dhe të zgjidhet çështja ne biseda direkte me Malin e zi”, tha Bulliqi për KALLXO.com.

Kryeministri Isa Mustafa deri në momentet e fundit para rrëzimit të qeverisë së tij nga mocioni i mosbesimit më 10 maj, kishte insistuar që të kalojë në Kuvend marrëveshja e demarkacionit.

Bulliqi këtë insistim të Mustafës, por edhe presidentit Thai e kishte cilësuar presion ndaj deputetëve.

Marrëveshja e demarkacionit ishte dërguar në Kuvend më 1 shtator 2016, por ishte tërhequr nga qeveria pa u votuar, ndërsa më pas pavarësisht deklaratave nuk i shkoi edhe njëherë Kuvendit.

Bulliqi që nuk u përfshi në listën zgjedhore të koalicionit LDK- AKR- Alternativa tha se edhe përjashtimi i tij dhe disa të tjerëve u reflektua në vota.

“Mua dhe disa kolegë tjerë padrejtësisht na përjashtuan nga listat kryetari me nënkryetarët e LDK-së. Neve na dëmtuan individualisht por LDK-në e dëmtuan më shumë, sepse e zvogëluan numrin e votave për LDK. Pra egot personale të një klani të ngushte në LDK, kontribuuan që ta irritojnë elektoratin e LDK-së duke e bërë atë si subjekt/koalicion të dalë e treta në këto zgjedhje”, tha Bulliqi për KALLXO.com.

Bulliqi në maj kur u publikua lista e koalicionit LDK- AKR- Alternativa, kishte reaguar duke thënë se e larguan prej saj nga frika.