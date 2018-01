Bullgaria merr presidencën e BE-së, fokusohet në Ballkanin Perëndimor

Me fillimin e vitit, Bullgaria ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian, duke u bërë vendi i parë nga Ballkani që merr një pozitë të tillë për gjashtë muajt e ardhshëm.

Para Bullgarisë, ishte Estonia ajo që kishte mbajtur postin që kalohet çdo gjashtë muaj me rotacion nga vendi në vend.

Bullgaria është bërë pjesë e BE-së më 2007, ndërsa tani pritet të rrisë perspektivën për vendet fqinje të Ballkanit Perëndimor drejt anëtarësimit në BE.

“Kur flasim për një Evropë të bashkuar, nuk duhet të harrojmë se Ballkanit Perëndimor i duhet një perspektivë e qartë dhe lidhje në mes të tyre dhe vendeve anëtare”, ka thënë Bullgaria në faqen e tyre presidenciale të BE-së.

Presidenca bullgare do të udhëheqë në kohën kur Bashkimi Evropian është duke vendosur se cilat do të jenë marrëdhëniet me Britaninë e Madhe pas largimit të kësaj të fundit nga blloku në mars të vitit 2019.

Bullgaria është përballur me kritika nga BE-ja, pasi vendet anëtare kanë përmendur mungesën e një balance ekonomik dhe çështje tjera sociale, duke vënë theks edhe tek nivelet e larta të korrupsionit.