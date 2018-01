Bukuroshja e ‘Xing me Ermalin’ provokon keq me imazhet e fundit

Pas largimit të kampiones së Kickbox-it Rashel Kolaneci, vendin e saj tek emisioni ‘Xing me Ermalin’ e zë Kejvina Kthella.

Ajo çdo të shtunë e shoqëron bashkëshortin e Amarda Toskës me paraqitjen e zjarrtë të saj, madje edhe shumë provokon me dukjen dhe format bombastike që modelja ka. Modelja superseksi me linjat bombastike ka mbërritur enkas nga Italia ku jeton prej vitesh, për t’u bërë pjesë e ‘Xing me Ermalin’.

Bukuroshja bionde me sytë e kaltër numëron rreth 58 mijë ndjekës në Instagram dhe njihet për fotot tepër provokuese të realizuara gjatë karrierës së saj si fotomodele, e që akoma vazhdon të bëjë poza të tilla.

Duhet theksuar, se një nga momentet më pikante të “Xing me Ermalin”, është momenti kur Kejvina vjen dhe bën atë pyetjen me spec që e bën të ftuarin të skuqet apo të vihet në siklet.