Këngëtari Bujar Qamili është rikthyer me një këngë të re, të cilën e solli në bashkëpunim me Mateos Frroku.

Bujari, i cili njihet për muzikë qytetare shkodrane, ka sjellë një këngë me ritme verore, shkruan lajmi.net.

Dyshja kësaj kënge ia solli edhe klipin, kënga “Rrak tak” e sjell Bujarin më ndryshe se herave tjera.