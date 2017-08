Buja nuk do të kandidojë për kryetar të Komunës së Lipjanit

Ish-deputeti i PDK-së dhe ish-kryetari i Komunës së Lipjanit, Shukri Buja, ka thënë se nuk do të kandidojë për kryetar komune në këto zgjedhje.

“Nuk do të kandidojë për kryetar të Lipjanit nga Nisma, do të punoj sa më shumë në strukturim e rritje të Nismës. Më pas në zgjedhjet tjera do shoh nëse ka zgjerim”, ka thënë ai në Interaktiv të KTV-së.

Buja ka thënës se Lipjani këtë vit ka kandidat që njihen mjaft mirë dhe kanë peshë politike.

“Gara për kryetar të komunës së Lipjanit do të jetë shumë interesant”, ka thënë Buja.