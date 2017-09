Buallicat, barra e rëndë e fermerit për të ruajtur specien

Pishat e larta dhe me aromë të këndshme qëndrojnë në të dyja anët e autostradës së vijëzuar. Lulishtet janëende me lule, ndonëse pranvera ka kohë që është larguar. Rindërtimet dhe dëshira e banorëve për të zhvilluar vendin vërehen dukshëm në të gjithë qytetin. Ndodhemi në Divjakë, aty ku moderniteti nuk ka mundur të zhduk kafshët autoktone të bullicave. Zbresim nga makina dhe ecim drejt stallës, e cila gjendet vetëm 20 metra larg nga autostrada. Afrohemi më shumë, jashtë është një burrë me kapelë në kokë e një patericë në dorë. Pak metra larg tij qëndronin dy djem të rinj të mbathur me çizme në gju, trasta me vete e rroba të vjetëruara e zbardhura nga dielli. Në mes të një hapësire të madhe tokash kanë ndërtuar një stallë të madhe, si edhe një vath thurur me drunjë të hollë.

Sapo bëhemi gati të përshëndetemi me të zotin e kafshëve dy qenë të mëdhenj e të zinj na vërsulen më të ulëritur. Me patericën që mbante në dorë i largon qentë prej aty dhe afrohet na jep dorën. E pyes nëse ishte ai pronari i buallicave apo jo “Po jam pronari. Qenke me fat që më gjete këtu sa do largohesha tani” – ma kthen ai me tingujt e zërit që mezi i dëgjoheshin dhe së afërmi. Me interes të madh filloj të dëgjoj Llambi Monçin të zotin e kafshëve, teksa më tregon për fillimet e tij. “Në vitin 1997 mora në kooperativë katër buallica dy femra e dy meshkuj. Si fillim i mbanim thjesht për t’u ushqyer dhe për qumështin e tyre mjaft të mirë. Më vonë çdo vit që kalonte ato fillonin të shtoheshin dhe sot unë kam 200 kokë. Është shumë e vështirë t’i mbash sepse duan ushqim. Më kanë ndihmuar mjaft disa njerëz këtu duke më dhënë tokat e tyre për të kullotur buacat.

Janë toka që nuk bëjnë prodhim, janë të kripura. Kanë shumë shpenzime, por dashuria që kam për to më bën të sakrifikoj shumë që buallicat të mos zhduken”. Bisedën tonë që sapo kishte nisur e ndërpret njëri prej punëtorëve, i cili i drejtohet pronarit: Zoti Llambi ora shkoi tre a t’i nxjerrim për të kullotur buacat “ ? Merr përgjigjen dhe së bashku me punëtorin tjetër që e pret tek dera e stallës fillojnë të nxjerrin një e nga një buallicat që dukej sikur nuk kishin të mbaruar duke dalë. Ato kishin të gjitha një ngjyrë, të zeza dhe trup mëdha. Pak a shumë të ngjashme me lopët veçse kishin brirë më të trashë dhe kurrizin me gunga.

Parcela e tokës së lënë djerrë mbushet nga e majta në të djathtë me buallica dhe pas tufës qëndronin dy djemtë që i çonin për të kullotur. Ndërkohë ne jemi ulur këmbëkryq në tokë pranë kotorrave të vegjël që qëndronin në vath. “Ne ulemi këtu pranë kotorrave siç u themi ne të vegjëlve të buallicave, në mënyrë që unë të kem mundësi dhe t’i shoh gjatë kohës që bisedojmë. Këto janë të vegjël ndaj edhe si çoj për të kullotur, nuk mund të ecin dot aq shumë pasi tufa në orën tetë a nëntë kthehet tani “ , më flet gjithë dëshirë e përkujdesje për to Llambi. I mbushur gjithë rrudha, me kurrizin e kërrusur dhe kokën e zbardhur nga thinjat 78 – vjeçari nis të flasë për rëndësinë që kanë këto kafshë në Shqipëri dhe jashtë saj. “Bullicat që kam unë janë të vetmet kafshë autoktone në Shqipëri dhe çdo ditë rrezikojnë të zhduken.

Para 6 viteve një shoqatë italiane për mbrojtjen e kafshëve që janë në zhdukje kishte marrë të dhëna për vendin ku ndodheshim ne dhe erdhen këtu më takuan. Ata më ndihmuan shumë financiarisht pasi unë nuk kisha mundësi ti mbaja. Me ndihmën e tyre ndërtova stallën e madhe si edhe bleva bar e ushqim për to. Pas largimit të tyre shteti ynë më jep ndihma çdo muaj dhe më ka ndaluar shitjen e bullicave jashtë territorit shqiptar, për arsyen e mos zhdukjes se tyre “. Atje tej shohim një makinë nga e cila zbresin pesë djem. Fillojnë të afrohen drejt nesh. Pyes të moshuarin se kush mund të jenë, “ Ndoshta janë vizitorë, më vijnë shpesh njerëz që kanë dëshirë ti shohin e bëjnë foto. Madje këtu janë xhiruar dhe pjesë filmike”. E vërtet ashtu ishte, djemtë afrohen na përshëndesin dhe pyesin për të zotin e kafshëve; “A është këtu pronari se duam të shohim pak buallicat. Jemi nga Kosova e nëpërmjet miqve tanë arritëm të vinim këtu”.

Duke qeshur me zë i thotë “ Pronarin e keni përballë jush. Më bëhet qejfi për interesin tuaj, por në këtë orar vetëm të vegjlit ndodhen këtu, buallicat e mëdha kanë shkuar për të kullotur në tokat larg”. Dikush me aparat e dikush tjetër me telefon nisin të fotografojnë kotorrat e shtrirë përtokë. Njëri prej tyre afrohet më pranë nesh, duket sikur diçka do të dijë. “Juve në këtë moshë vazhdoni akoma te kujdeseni per to, nuk keni punëtor ”? – i drejtohet Llambit. “Unë kam mbaruar shkollën për agronom por që i vogël jam marr me rritjen e buallicave, jam dashuruar me këto kafshë andaj e lash shkollën dhe u përkushtova gjithë jetën time këtyre kafshëve që sot janë të veçanta e nuk i gjen kudo. Kam edhe punëtor, por meraku nuk më lë dhe vij çdo ditë me gruan këtu për tu kujdesur vetë. Fëmijët i kam në emigrim nuk duan t’ja dinë. Sa të jem vetë do i mbaj, më vonë se dimë çdo bëhet me to more djalë “.

Të dhëna

Gjatë viteve të sistemit komunist, pasi Ultësira Perëndimore dhe ajo e Korçës u bonifikuan dhe zonat moçalore u zhdukën, roli jetik i buallicës për fermerët e këtyre zonave nisi të zbehej. Kjo, pasi mjetet motorike i zëvendësuan aftësitë e tyre transportuese. Ndërkohë, zhvillimi i blegtorisë dhe industrisë së nënprodukteve të qumështit e mishit kërkonte rritjen e shpejtë të numrit të gjedhëve, gjë të cilën buallicat nuk e siguronin dot.

Për pak dekada, numri i buallicave në Shqipëri nga mijëra arriti në disa dhjetëra. Në vitin 2004, autoritetet përkatëse shtetërore konstatuan se tashmë kjo specie rrezikonte zhdukjen dhe për këtë arsye u vendos të subvencionoheshin të gjithë ata fermerë apo blegtorë që i mbarështonin. Tashmë janë shumë pak fermerë në Rrethin e Lushnjës, të cilët kanë vendosur ta ripërtërijnë këtë racë të gjedhëve. /shekulli/