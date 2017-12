BSPK kërkon plotësimin e kërkesave të Federatave Sindikale

Janari mund ta gjejë Kosovën me grevë të përgjithshme. BSPK fton kryeministrin Haradinaj, që të gjejë kohë për konsultime në lidhje me përqindjen e rritjes së pagave në sektorin publik, kjo mënyrë e rritjes të jetë në pajtim të plotë me Sindikatën, e jo ashtu siç është paralajmëruar nga Qeveria (5%), që është rritje degraduese, duke marrë për bazë vendimin e fundit të Kryeministrit për rritjen e pagave Qeveritare.

Këtë reagim Qeveria mos ta merr si kërcënim, por si ftesë publike për bashkëpunim për të daluar nga kjo situatë e pavolitshme për shkak të pakënaqësive që kemi marrë nga anëtarësia dhe Federatat Sindikale.

Duke pasur parasysh, paralajmërimin e Qeverisë se ngritja e pagave do të bëhet nga Janari 2018, Kryetari i BSPK-së për datën 4 Janar ka ftuar Kryesinë Ekzekutive të BSPK-së, me të vetmen pikë të rendit të ditës: Hapat që duhet marrë për paralajmërimin e Qeverisë për ngritjen e pagave në sektorin Publik, vetëm 5% ? Në këtë takim do të vendoset për veprimet Sindikale në qoftë se nuk merren parasysh kërkesat e BSPK-së dhe Federatave Sindikale, por shkohet me vendim të njëanshëm të Qeverisë.

Njëherit Kryetari i BSPK-së, i fton Federatat Sindikale që ti mobilizojnë anëtarësinë për veprime sindikale konform statutit, ligjin mbi organizimin sindikal, ligjin mbi grevën dhe marrëveshjes kolektive, në qoftë se bisedimet nuk zhvillohen dhe nuk japin rezultate.

Gjithashtu BSPK, kërkon mirëkuptim nga qytetarët e Kosovës nëse detyrohemi të përdorim veprime sindikale deri te greva e përgjithshme, për çka jemi të vetëdijshëm se nuk është e mirë, sepse, shkakton ndërprerje të procesit mësimor, shërbimeve mjekësore, shërbimeve publike, shërbimeve policore të lejuara ligjërisht, ndërprerja e prodhimeve nëpër Korporata e pasoja të tjera.

Për të mos ardhur deri te veprimet Sindikale, BSPK-ja edhe një herë kërkon nga Kryeministri që të gjejë kohë për bisedime e sidomos duke e pasur parasysh që BSPK, ka një marrëveshje mirëkuptimi të nënshkruar nga Kryeministri Haradinaj dhe Kryeparlamentari Veseli, ku një ndër pikat e kësaj marrëveshje është konsultimi paraprak i Qeverisë me Sindikatat për të gjitha çështjet që lidhen me të punësuarit.