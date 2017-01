BSFA, bashkë me popullin proteston për lirimin e Haradinajt

Organizata Studentore nga Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” do t’i bashkëngjitet protestës gjithëpopullore të shtunën në Prishtinë dhe nesër më 20 janar në Deçan. Kështu theksoi kjo organizatë e cila ka marr vendim me pëlqimin e strukturave të BSFA-së, që të mbështesin fuqishëm protestën për lirimin e gjeneral Ramush Haradinajt.

“Ne nuk i japim kahe politike kësaj proteste, përkundrazi me pjesëmarrjen e studentëve do t’i jepet një imazh krejtësisht tjetër. Mundi, sakrifica, veprat e çlirimtarëve janë prioritet për ne, pavarësisht se është koha e provimeve dhe ne jemi të angazhuar, koha që ndajmë për ta është vlerë etike dhe morale. Kërkojmë drejtësi nga institucionet relevante dhe të kenë më shumë kujdes kur “luajnë” me çlirimtarët. BSFA, kudo dhe kurdo, me dhe për çlirimtarët”, thuhet në deklaratë. /KI/