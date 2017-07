Britania publikon projektligjin që i jep fund supremacisë së ligjit evropian

Qeveria konservatore britanike publikoi sot projektligjin destinuar dhënies fund të supremacisë së të drejtës evropiane në ligjin britanik, paraqitur si një etapë e rëndësishme në procesin e daljes nga Bashkimi Evropian.

I quajtur “Projektligji për daljen nga Bashkimi Evropian”, teksti parashikon të shfuqizojë, ditën kur Brexit do të ndodhë, “European Communities Act” të vitit 1972 që i ishte bashkëngjitur traktateve komunitare në të drejtën kombëtare britanike.

Ai do të mundësojë gjithashtu adaptimin e një pjesë të madhe të ligjeve evropiane në ligjin britanik.

Qeveria konservatore britanike prezantoi sot një projektligj faraonik që parashikon shfuqizimin e aktit të anëtarësimit të Britanisë së Madhe në të drejtën komunitare evropiane, që u shqyrtua në Parlament, ku humbi maxhorancën absolute në zgjedhjet e fundit legjislative.

