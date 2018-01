Britania e Madhe themelon Ministrinë për të vetmuarit

Britania e Madhe ka formuar Ministrinë për të vetmuarit dhe në krye të ministrisë është emëruar Tracey Crouch, përfaqësuesja e Partisë Konservatore.

Një deklaratën e qeverisë britanike thuhet se kjo ministri, në bashkëpunim me OJQ-të, do të luftojnë me problemin e vetmisë dhe izolimit social. Më tej thuhet se Zyra Kombëtare e Statistikave (ONS) do të bëjë një sistem për matjen e shkallës së vetmisë.

Gjithashtu theksohet se themelet e kësaj ministrie u ngritën falë angazhimit të deputetes së Partisë Laburiste Jo Cox, e cila u vra në vitin 2016.

Kryeministrja britanike Theresa May, në lidhje me ministrinë e re në vendin e saj tha se vetmia për fat të keq është një realitet i trishtuar për shumë njerëz në botën moderne.

“Duam që të luftojmë këtë problem ashtu që të vetmuarit të mund të kapërcejnë apo të kenë me kë të ndajnë mendimet e tyre. Jo Cox është një person e cila arriti të zbulojë se në çfarë niveli është vetmia në vendin tonë dhe jetën e saj ia kishte kushtuar këtyre njerëzve për t’i ndihmuar”, tha May.

Ministrja për të vetmuarit, Crouch theksoi se ministria do t’u përkushtohet të vetmuarve të të gjitha grupmoshave, raporton Anadolu Agency.

“Besojmë se vullnetarët, sipërmarrësit por edhe përfaqësuesit mund të japin një kontribut të rëndësishëm në luftën kundër vetmisë. Jo Cox me përkushtim të madh i ishte përkushtuar këtij problemi. Ne do të ndihmojë miliona njerëz në Britani të Madhe që vuajnë nga vetmia dhe në këtë mënyrë ne do të shpaguajmë mundin e Jo Cox”, tha Crouch.

Organizata Britanike e Shëndetësisë (NHS) muajin e kaluar njoftoi se vetmia në periudhën dimërore mund të jetë vdekjeprurëse.

Raporti, i cili gjithashtu u publikua muajin e kaluar tregon se vetmia dëmton organizmin e njeriut aq sa dëmi që shkakton pirja e 15 cigareve.

Supozohet se me vetminë në Britani të Madhe janë ballafaquar rreth nëntë milionë banorë.