Breshka “trafikante”, ngec mes pakove me kokainë

Një breshkë deti u gjet nga rojet bregdetare amerikane e ngecur mes pakove me kokainë me vlerë 53 milionë dollarë.

Breshka dhe kokaina u gjetën rreth 500 km në jug të kufirit mes Meksikës dhe Guatemalës, një korridor mjaft i përdorur nga trafikantët e drogës.

Pakot me kokainë mbase u hodhën në det nga ndonjë mjet lundrues ndërsa ndiqej nga autoritetet, por fijet me të cilat ato ishin lidhur mbërthyen edhe breshkën e detit që duhet të ketë notuar mes tyre për të gjetur ushqim.

Një prej litarëve ishte lidhur rreth qafës së breshkës dhe me siguri që do ti kushtonte jetën, nëse roja bregdetare amerikane nuk do ta kishte shpëtuar.