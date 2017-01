Brazili përfshihet nga epidemia e etheve të verdha

Meksika tha se nuk do të paguajë për murin kufitar, që ka vendosur të ngrejë presidenti i ShBA-së, Donald Trump. Presidenti i Meksikës, Enrique Pena Nieto, tha se i...

Kryeministrja britanike, Theresa May, u zotua se do të ripërtërijë “marrëdhëniet e veçanta” të Mbretërisë së Bashkuar me Shtetet e Bashkuara. Ajo udhëton sot në Filadelfia, për t’iu adresuar...