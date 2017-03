Borovci: LDK e para, por me njerëz që kanë dal nga gjiri i saj

Dega e Tretë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, “Dega e Presidentit Rugova”, Prishtinë, ka shënuar 27 vjetorin e themelimit të saj në Prishtinë. Në këtë ceremoni veç anëtarëve dhe simpatizantëve ishin edhe strukturat udhëheqëse të LDK në krye me liderin e saj Isa Mustafa.

Kryetar i kësaj dege Hazir Borovci në fjalim përkujtoi kryetarin e ndjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, presidentin historik, i cili ishte po nga kjo degë.

Borovci tregoi se ka biseduar sot me ish Presidentin e ndjerë Ibrahim Rugova, nga i cili është kërkuar që mos të prishen punët me amerikanët.

Borovci, po ashtu ka thënë se në këtë përvjetor kanë qenë të ftuar edhe Fatmir Sejdiu, ish Presidenti i Kosovës, por që ai për shkak të udhëtimit nuk ka mund të jetë prezent. Po ashtu për shkaqe shëndetësore, nuk kanë mund të marrin pjesë edhe Nexhat Daci e Kol Berisha, dy ish kryetarë të Kuvendit të Kosovës.

“Jemi krenar kur i kujtojmë të gjitha punët dhe aktivitetet politike, ushtarake e humane të mijëra aktivistëve e veteranëve të kësaj partie, të cilët vepruan në kuadër të Degës së Tretë, kontributin e të cilëve e kujtojmë me respektin me te madh”, tha ai.

Kryesia e Degës së Tretë, me dy forumet, me të gjitha nëndegët, me tërë potencialin intelektual e politik, ka vlerësuar se ka ardhur koha që të angazhohen të gjithë me të gjitha potencialet, që LDK-në ta kthejnë si partinë e parë në Kosovë.

Me këtë rast Borovci tha se duhet të jemi koshient ndaj zhvillimeve politike te brendshme dhe të jashtme. Vetëm LDK-ja ka potencialet, vullnetin dhe gatishmërinë për stabilizimin e shtetit, fuqizimin e tij, zhvillimin ekonomik dhe avancimin e përgjithshëm institucional.

“Këtë po e dëshmon tani Qeveria e Kosovës nën udhëheqjen e Kryeministrit Mustafa, dhe ministrave profesionist nga ana e LDK-së, që ka dëshmuar shkallë të lartë profesionalizmi, maturisë politike dhe bashkëpunimit konstruktiv, me çka vendi ka hyrë në kthesë të rëndësishme të zhvillimit dhe progresit. Ky zhvillim do të ishte edhe më i lartë sikur mos të ishin pengesat destruktive të ardhura nga disa qarqe politike opozitare të cilat me pafuqinë e argumentit, por me atë të arrogancës kanë vënë fre zhvillimit të gjithmbarshëm të vendit tonë”, tha ai.



Lojërat e kundërshtarëve të bashkuar kundër LDK-së janë pikërisht ato të cilat ja mundësuan anarkistëve të rrëmbejnë Prishtinën. Ju kujtohet mire se si erdhën këta në krye të Prishtinës.

“Ne do ta kthejmë Prishtinën, e tërë Kosovën në drejtimin e duhur, prandaj të dashur miq e ithtarë të Ibrahim Rugovës të lejmë lojërat atyre që janë mësuar të luajnë me fatin e popullit tonë, e ne t’i kthehemi punës për ta kthyer Prishtinën, për ta kthyer Kosovën. Ne formulën e kemi, atë të presidentit tonë Rugova, Liri, Pavarësi, Demokraci dhe miqësi të përjetshme me ShBA. Me me këto katër postulate nuk luajmë, ata që luajnë do të ua tregojmë vendin në kutitë e votimit”, tha ai.

Ai tha se LDK-në do ta kthejnë fuqishëm në kryeqendër.

“Rikthimi i fitores në Prishtinë, nuk mund të ndodh me njerëz jashtë strukturave të LDK-se, me aventurier, shëtitës, me njerëz të konsumuar, por me emra të rinj, kredibil e me integritet të lartë njerëzor e profesional, të dalë nga gjiri i LDK-së”.

Isa Mustafa, kryetar i LDK-së dhe kryeministër, gjatë fjalimit të tij ka thënë se prania e madhe e njerëzve në tubime, e tregon se LDK-ja është e para. Ai ka numëruar disa ide dhe projekte, të cilat sot janë jetësuar në kryeqytet, të cilat ishin projekte të LDK-së.

Mustafa po ashtu ka përmendur marrëveshjen me Bashkimin Evropian, si kontratë e parë e realizuar gjatë qeverisjes së tij.

“Kjo pjesëmarrje tregon mënyrën më të mirë përkushtimin e anëtarësisë së LDK-së, edhe përkrahjen që qytetarët e Prishtinës dhe të Kosovës ia japin LDK-së, argumentet tona se jemi parti e parë. Ne nuk porosisim që të bëhen sipas dëshirave tona, por i ftojmë njerëzit tanë që të marrin pjesë në tubime tona, që të përkrahin programin e LDK-së, që të përkrahin punën tonë dhe orientimet tona dhe që të na përkrahin që ne t’i realizojmë të gjitha qëllimet dhe synimet tona, projektet tona dhe premtimet që ne u kemi dhënë qytetarëve”, tha Mustafa.

Ai ka shtuar se të gjitha projektet në Prishtinë kanë qenë të ideuar nga LDK-ja.

“Ne dëshirojmë ta mbajmë rrugën tonë, ta ndjellim programin tonë. Ky program, do ta merrte dhe do ta merr, përkrahjen më të madhe të qytetarëve të Prishtinës. LDK-ja do t’i fitojë zgjedhjet këtu, LDK-ja do t’i fitojë zgjedhjet, do t’i vazhdojë projektet, të cilat fatkeqësisht janë ndërprerë në Prishtinë. Dhe se gjithë ajo çka është kapitale në Prishtinë, është ideuar, projektuar nga LDK-ja. Ne e kemi ideuar një projekt shumë të madh të kogjenerimit të qytetit, që është sukses shekullor për Prishtinën, i kemi siguruar mjetet dhe është realizuar investimi. Ne e kemi nënshkruar dhe e kemi projektuar projektin e ujësjellësit të ri për Prishtinën dhe për fat të mirë, ai përfundoi para tre ditësh. Ne e kemi filluar idenë e transportit urban, konceptin e autobusëve të rijnë dhe për fat të mirë u realizua”, tha Mustafa.

Ai nuk harroi të përmend edhe arritjet që i ka korrë në qeverisje, duke e përmendur si sukses Marrëveshjen për Stabilizim dhe Asoocim me Bashkimin Evropian, ndërsa të pa drejtë e ka quajtur kushtin për liberalizim të vizave.

“Ne kemi arritur që në këtë mandat të qeverisjes, që të arrijmë marrëveshjen e parë më Bashkimin Evropian, si kontratë të parë ndërkombëtare. Kemi arritur që t’i plotësojmë të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave, mangu një kusht që pa të drejtë iu ka vënë Kosovës, po të cilin duhet ta kapërcejmë dhe t’iu sigurojmë qytetarëve tanë lëvizje të lirë. Ne kemi siguruar normën më të lartë të zhvillimit ekonomik gjatë dy viteve, më të madhen në rajon”, tha Mustafa.