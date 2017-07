Bllokohen autobotët, dyshohet për cilësinë e karburanteve (Video)

Mbi 20 autobotë me karburant janë të bllokuara në terminalin doganor në Vërmicë të Prizrenit. Dyshimet se cilësia e tyre nuk është në përputhje me parametrat ligjorë, ka bërë që nga e shtuna ato të presin rezultatit e super-analizës për të vërtetuar nëse cilësia është në përputhje me dokumentet.

Ato hynë në Kosovë përmes pikës kufitare të Vërmicës. Por pasqyra e përmbajtjes së mallit nuk ishte përputhur me parametrat e paraparë , kështu që ato u bllokuan në terminalin doganor në Prizren.

Mostrat nga a karburanti i bllokuar janë dërguar në supëranalizë, përgjigjja e të cilave duhet të dalë pas disa ditësh. E për këtë , të gjitha shpenzimet janë marrë përsipër nga kompania importuese.

Adriatik Stavileci, zëdhënë si Doganës së Kosovës, deklaroi për RTK-në se pas marrjes së rezultateve të analizave, do të vendoset nëse karburanti do t`i kthehet në vendin e origjinës.

Ai tha se sipas analizave tejkalimi i parametrave është 0.01 % me shume se vlerat e lejuara. Meqë dallimi është shumë i ulët, tha se mostrat janë dërguar edhe një herë për super analizë.

Stavileci tha se mbi 20 autobote aktualisht janë nën mbikëqyrje doganore, duke mos i bërë publike emrat e kompanive. Këto autobote janë të bllokuara që nga e shtuna.