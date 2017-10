Blic lajme nga futbolli

Sipas “Daily Mail”, në Janar priten disa lëvizje të bujshme në merkato. Alexis Sanchez dëshiron largimin nga Arsenal-i, me Manchester City-in që do ta priste krahëhapur lojtarin e Kombëtares së Kili-t. Nga ana tjetër, transferimi i 28-vjeçarit te Citizens do të hapte rrugën për largimin e Sergio Aguero, që prej kohësh ëndërrohet nga Milan-i. Ekipi i Guardiolës është gati të paguajë 21 mln Euro për Sanchez, pak për një lojtar me cilësitë e tij, por shumë për një lojtar që i skadon kontrata në fund të këtij sezoni.

Mesfushori i Paris Saint-Germain, Thiago Motta foli për faqen zyrtare të klubit francez, për startin e këtij sezoni. 35-vjeçari deklaroi se nuk është shumë i impresionuar nga sulmi, pasi skuadra më parë ka pasur lojtarë si Cavani, Di Maria, Draxler e Pastore. Megjithatë Motta pranoi se me ardhjen e Neymar dhe Mbappe ka një impostim më shumë në sulm, dhe për mesfushorët është më e lehtë të bëjnë punën e tyre.

Anthony Martial përfundon në “radarin” e Barcelona-s. E ardhmja e lojtarit francez është larg Manchester United, dhe për këtë drejtuesit e klubit katalanas po e monitorojnë me kujdes situatën e tij në “Old Trafford”. 21-vjeçari është lodhur duke ndenjur nën hijen e Marcus Rashford, dhe gjithashtu nuk dëshiron të rrezikojë pjesëmarrjen në Botërorin e “Rusi 2018”. Për këtë sulmuesi dëshiron të ndryshojë skuadër, me Barcelona-n që është gati ta transferojë në “Camp Nou”.

Më në fund vijnë lajme të mira nga infermieria për Zinedine Zidane. Trajneri i Real Madrid do të ketë në dispozicion në sfidën me Getafen, në program pas përfundimit të ndeshjeve të Kombëtareve, Karim Benzema. Francezi duket se është rikuperuar plotësisht nga dëmtimi i pësuar rreth 1 muaj më parë. Megjithatë Kovacic, Marcelo, Carvajal dhe Bale duhet të qëndrojnë ende jashtë fushe.