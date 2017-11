Blero jep arsyen pse e fshiu këngën me Albulena Ukajn

Këngëtari Blero dje ka fshirë duetin e publikuar në Youtube me këngëtaren Albulena Ukaj “Mbylli sytë”

Ai ka treguar sot për arsyen e largimit duke treguar se ka qenë vendimi i tij.

‘E kom largu këngën dje dhe ka qenë vendim i jemi kërkoj falje fansave sepse kjo nuk është me bo hajgare po e kom marrë këtë vendim”, ka thënë Blero.

Sipas tij fansat i kanë kërkuar që të largohet dueti, pasi Albulena nuk është përshtatur vokalisht me këtë këngë.

‘Prej që ka dal klipi ja nisi me shkuar shume mirë, kam marrë shumë mesazhe nga fansat dhe ka qenë kërkesa e tyre që nuk ju ka pëlqyer këngëtarja Albulena, pastaj mblodha ekipin tim dhe morra vendimin për ta larguar këngën”, është shprehur Blero.

Albulena Ukaj

Ai më tutje pohoi se ka gabuar me Albulenën dhe se këngën do ta risjell pa këngëtaren.

“Kom gabuar dhe Albulena do të hiqet nga projekti dhe kënga do të dal vetëm me mua” ka shtuar Blero, përcjellë Magazina.al

E gjitha kjo duket e çuditshme pasi kënga për pak orë gati kishte arritur 1 milionë klikime në Youtube. Ndërsa për këtë ende nuk ka reaguar këngëtarja Albulena Ukaj.