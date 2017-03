Blerand Stavileci nuk mohon kandidimin për Prishtinën

Ministri i Zhvillimit Ekonomik është njëri nga emrat e lakuar për ta përfaqësuar PDK-në në garën për zgjedhjet lokale për Prishtinën.

Këtë Stavileci nuk e ka mohuar në emisionin “Ekonomia me Erëzën”, duke thënë se po të ishte në vend të Ahmetit, Prishtina do të ishte shumë më e zhvilluar ekonomikisht, me përqindje më të vogël të papunëve dhe shembull i një qendre inovative.

“Mendoj që ka shumë gjëra që nuk janë bërë si: Energjia e ripërtërishme, IT, etj. Në Prishtinë do mund të hapeshin shumë vende të reja të punës, sidomos me sektorin e IT-së. Pra, kryeqyteti nuk do të ishte vetëm qendër e teknologjisë se informacionit por edhe qendër e eksportimit të shërbimit të IT-së”, u shpreh Stavileci.

Zgjedhjet lokale do të mbahen në nëntor të këtij viti.