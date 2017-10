Blatter: S’mbaron me kaq, komplotit kundër meje do t’i vijë fundi

Ish Presidenti i Fifas, Sepp Blatter, i shkarkuar nga detyra dhe i shkualifikuar nga çdo lloj aktiviteti sportiv për një hark kohor prej 6 vitesh me motivacion thyerje të kodit të etikës, për faktin se i pati paguar 2 milionë franga Michel Platinis në vitin 2011, deklaron sot se e gjithë kjo ka qenë një komplot i thurur me kujdes kundër tij.

“Për të qenë i saktë tani jam i pezulluar. Ky ishte një komplot. Amerikanët dëshironin një kokë turku që në fund rezultoi të ishte e imja falë komisionit të etikës. Edhe pse 40 vite në Fifa mund të duken shumë, misioni im në të ende nuk ka përfunduar. Më ka pezulluar gjykata sportive, por i gjithë aktiviteti i komisionit të etikës linte përshtypjen që e gjithë kjo nuk ishte asgjë tjetër përveç një komploti të mirëfilltë. Zjarrit i frynë anglezët e më pas angazhuan edhe amerikanët, duke më sulmuar edhe politikanë të tyre. E qartë si drita e Diellit, nuk e pranonin dot faktin që nuk arritën Botërorin. E kemi krijuar ne futbollin më thonin shpesh, por harruan faktin se kanë krijuar edhe Fair Playn e duhet të pranonin humbjen. “

Më pas Blatter shton se ai dhe Platini nuk janë dënuar për korrupsion por janë pezulluar për keqmenaxhim.

“Kur u paraqita para komisionit të etikës ishte njësoj sikur të kisha shkuar para inkuizitorëve. Si në gjuetinë e shtrigave kush kishte shenjen B pra që ishte i afërt me mua u persekutua e u shkarkua. Prej kohësh nuk dëgjohem më me Platinin. Qëndruam të bashkuar gjatë procesit më pas gjithsecili vijoi rutinën e tij. Gjithsesi, duhet të them se gjatë javëve në vijim kam ndërmend të kërkoj një rishikim të procesit“.

Lidhur me zgjedhjen e Giani Infantionos si pasues i tij në krye të Fifas, Blatter shton se fillimisht komunikimi mes tyre ishte mjaft miqësor më pas ai shkëputi çdo lidhje me të.

“Gjatë dy muajve të parë pas zgjedhjes së tij, kishim një miqësi shumë të ngushtë dhe unë i kërkova që të rrimerja sërish detyrat e mia në zyrë për të zgjidhur problemet personale administrative me Fifan. Më dha një përgjigje pozitive e më pas u zhduk. Kam ende sendet e mia personale në zyrë.”

Ende sot Blatter thekson se në këtë çështje nuk ka patur asnjë shenjë korrupsioni por se ajo shifër prej 2 milionë frangash ka qenë një borxh i prapambetur që Fifa nuk i kishte paguar Platinis 9 vite më parë. Gjithsesi, shkarkimi i tij në moshën 79 vjeçare në mes të mandatit te pestë në krye të Qeverisë Botërore të Futbollit, është një barrë e rëndë për të cilën Blatter shprehet se nuk e suporton dot më. Rënia e shkëlqimit të tij brenda natës bëri që nga një njeri i kortezhuar nga ministra e Presidentë të lihet ne harresë e vetmi gjithsesi, ai premton se ky nuk është fundi për të pasi fundi i tij do të jetë i denjë për figurën e staturën e tij. /ss/