Bizneset të jenë kampionë të luftimit të korrupsionit në vend

Bizneset duhet të insistojnë më shumë në respektimin e të drejtave të tyre ligjore dhe të shfrytëzojnë mekanizmat ekzistues për raportimin e korrupsionit. Ky ishte mesazhi kryesor i dalë nga punëtoria me bizneset nga rajoni i Prizrenit, e organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Shoqatën e Zejtarëve dhe Afaristëve të Prizrenit (ShZAP), në kuadër të projektit Luftimi i Korrupsionit dhe Etika në Biznes, i mbështetur nga Programi i UNDP për Përkrahje të Përpjekjeve për Luftimin e Korrupsionit në Kosovë.

Arian Zeka, drejtor ekzekutiv i Odës Amerikane sqaroi se synimi i punëtorive të tilla që do të organizohen edhe në komuna tjera nga Oda Amerikane është që bizneset të njoftohen lidhur me mekanizmat ekzistues për raportimin e korrupsionit, legjislacionin përkatës, dhe ndikimin e qeverisjes së mirë korporative në luftimin e këtij fenomeni. Sami Dida, kryetar i ShZAP shprehu kënaqësinë që kjo shoqatë në cilësinë e partnerit lokal ka ndihmuar në organizimin e kësaj punëtorie, gjithnjë duke theksuar rëndësinë e trajtimit të një teme të tillë.

Përfaqësuesit e bizneseve nga komuna e Prizrenit patën rastin të mësojnë nga afër se ku qëndron Kosova sa i përket këtij fenomeni negativ krahasuar me vendet e rajonit, ndikimeve të tij në aspektet sociale, ekonomike dhe politike në vend, si dhe të diskutojnë për përvojat e tyre të deritanishme me ballafaqimin e kësaj dukurie gjatë afarizmit të tyre. Bizneset e pranishme ndanë mendimin se fatkeqësisht korrupsioni është mishëruar në shumë sfera, e posaçërisht në sektorin e drejtësisë në Kosovë dhe se u mbetet edhe atyre që të jenë kampionë në luftën ndaj kësaj dukurie duke denoncuar rastet me të cilat ata përballen. /KI/