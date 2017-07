Bizneset që mund t’i filloni me ose aspak para

Jeni i gatshëm të punoni por nuk keni para mjaftueshëm? Ne kemi gjetur 10 mënyra të bëni para nga shtëpia me pak ose aspak para. Shumicën nga këto punë ju mund t’i bëni si punë sekondare. Të gjitha këto opsione kanë qenë të provuara individualisht dhe kanë pasur sukses, prandaj mos hezitoni të provoni.

Freelancer

Mund të jetë shkrimi, editimi dhe fotografia. Ti mund të jesh boss i vetvetes pa pasur nevojë të shkoni në zyrë. Ju ndoshta do të punoni nga jashtë, por duke punuar nga shtëpia në laptop apo duke dëgjuar zilet e telefonit do të ishte shumë më e përshtatshme.

Trajner personal

Bëhuni trajner personal. Ju mund të punoni në fitnes, por po ashtu mund të gjeni ndonjë shokë, shoqe, apo familjar dhe të ushtroni me ta në shtëpi. Qytetarët e Amerikës po trashen çdo herë më shumë, ndaj një trajner fituesi nuk do të jetë kurrë i tepërt.

Punë teknike

Nëse jeni adhurues i punëve të dorës, atëherë vazhdoni me shkollën teknike dhe mësoni se si të bëheni elektricist, hidraulik etj. Do të punoni me objekte më shumë se me kompjuter. Por, më e rëndësishme, profesione të tilla po sjellin fitime të majme.

Pastruese

Nëse asnjëherë se ke dashur laboratorin e fizikës apo të kimisë, nuk është ndonjë problem i madh sepse ka edhe punë tjera për të bërë. Do shkoni në shtëpi të ndryshme të pastroni, por kjo s’ka pse të jetë problem për juve. Ju nuk do qëndroni i ulur gjatë gjithë ditës në tavolinë dhe ti kryeni punët përmes telefonit. Pastaj e mira e kësaj është se ti vet e zgjedh orarin tënd për punë.

Bëhu IT

Keni shumë njohuri rreth kompjuterëve? Ju mund të bëni i pasur me këto johuri që posedoni. Sigurisht se do qëndroni ulur për orë të tëra para kompjuterit, por e mira e kësaj është se mund të qëndroni ulur në kolltuk ose nëse dëshironi ju edh në zyrë.

Jepni mësime private

Mund të jepni mësim privat si për shembull të luani piano, trumbeta apo solo këndim. Mësimi i këtyre gjërave mund të bëhet edhe në shtëpi.

Qepni rroba

Qepni rroba. Juve nuk ju duhet të shkolloheni për të qepur rroba, dhe për tu bërë pronar i biznesit tënd. Pastaj mund të jetë edhe më e lehtë nëse këtë e bëni nga shtëpia, pa shpenzime të mëdha.

Bëni reklama

Bëni marketing dhe reklama për bizneset. Duke ndihmuar kompanitë për bërjen e reklamave ju e ndimoni edhe veten. Këtë punë mund ta bëni madje duke qëndruar në shtëpi dhe në pizhame.

Shpikës

Shpikë gjëra dhe shiti idetë tua. Funksionon shumë mirë.

Asistent virtual

Bëhu asistenti virtual i dikujt. Dikush ka nevojë për asistent dhe ju jeni i lirë? Pse mos t’i ndihmoni dikujt dhe njëkohësisht të fitoni?

Përkthyes

A dini ndonjë gjuhë të huaj? Bëhuni përkthyes i kësaj gjuhe dhe do paguhesh për këtë.

Agjent i udhëtimeve

Nuk të duhet ndonjë zyrë apo bileta për aeroplanë që të bëheni agjenti udhëtimeve. Vetëm bëj pak hulumtim dhe vazhdo puno.