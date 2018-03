Biserko: Pavarësia e Kosovës çështje e kryer

“Çështja rreth Kosovës është e përfunduar. Çështja është si do ti paraqes tani Vucici kombit”, konsideron kryetarja e Këshillit të Helsinkut për të drejtat e njeriut Sonja Biserko, shkruan Kosova.info.

“Pas takimeve me zyrtarë të ndryshëm evropian dhe vizitën në Nju Jork, presidenti I Serbisë Aleksandër Vucic më në fund ka marrë një pasqyrë të vërtet në atë ku qëndron çështja me Kosovë, sepse deri më tani është spekuluar dhe pritur se administrata e re amerikane eventualisht do të jetë në anën e ndarjes së Kosovës, që tani është përjashtuar”, tha ajo për portalin Vijesti. Ajo thekson se vizita në ShBA e ka bindur Vucicin se nuk ka ndryshim të qëndrimit të perëndimit për Kosovë. Biserko rikujton se perëndimi në vitet e fundit sundonte Ballkanin si sferë të saj interesi, që tregon anëtarësimi në NATO dhe BE, sepse të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor dëshirojnë anëtarësimin në BE.

“Në këtë kuptim, çështja rreth Kosovës ka përfunduar. Çështja është si tani Vucici si do tia prezantojnë kombit. Një pjesë e madhe e opozitës , dhe qendra të caktuara në Serbi mohojnë apo janë kundër pavarësisë së Kosovës. Vucici ka marrë pataten e nxehtë në dorë, duke qenë që pushtetet e kaluara nuk ishin të gatshëm që në këtë çështje të vënë pikën, pavarësisht që qytetarët e Serbisë moti e kanë kuptuar se Kosova është e humbur”, thotë Biserko.

Kryetarja e Këshillit të Helsinkut ka shpjeguar se deklaratat për ndarje dhe rikompozimin e Ballkanit është jetuar atëherë kur Rusia ka hyrë në këtë pjesë dhe kur ka përdorë Ballkanin për mosmarrëveshjet e saj me BE dhe Amerikën.

“Përderisa zgjatë tensioni midis Rusisë dhe perëndimit, deri atëherë do të zgjasë përpjekja e tyre që në rajon trazojnë, kontestojnë dhe ngadalësojnë proceset drejt BE. Shumë lider politik konservativ janë në një lloj koalicioni, jo pse do të ishin në anën ruse, por pasi nuk janë të gatshëm të ecin drejt reformës. Shpresoj që Vucic do të ketë mjaft forcë dhe do të jetë mjaft racional të lëviz në atë drejtim, dhe të krijojë supozimet edhe për Kosovë edhe për Serbin për procesin e mëtejmë reformues që garanton anëtarësim në BE”, thotë Biserko.

Ajo vuri në dukje se një pjesë e opinionit në Serbi njohjen e Kosovës e pret në thikë dhe për këtë ta rrëzojnë Vucicin duke e shpallur tradhtarë.

“Mirëpo Serbia nuk mund të lëviz përpara derisa kjo çështje të zgjidhet. Nuk mundet përpara as ndaj BE as të merr gjithë atë që mund ta merr si mbështetje nga jashtë, ndërsa duket se do të merr diçka-serbëve me siguri do tu garantohet një shkallë e lartë e autonomisë, por me siguri se do të marrin edhe ndonjë ndihmë financiare. Për Serbin kjo do të thotë fillim i ri”, tha Biserko.

Ajo po ashtu foli rreth deklaratës së kryetarit të RS Milorad Dodik I cili kishte kërkuar nga Vucici të lidhë çështjen e Kosovës me çështjen e RS.

“Në pyetjen e administratës së Boris Tadiqit për legalitetin e deklaratës së parlamentit të Kosovës adresuar Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë, vendimin të cilin e përmend Vucic, tha se është legjitime. Atëherë ka përfunduar rrëfimi rreth Kosovës. Në të njëjtin mendim të Gjykatës ekziston edhe një paragraf që ka të bëjë me RS, e ku thuhet se RS nuk ka të drejtë në referendum dhe ndarje. Ky rrëfim ka përfunduar, ndërsa tani është çështja si Dodik do ta gëlltis këtë dhe si do të duket finalja në Beograd dhe RS”, tha Biserko. /Kosova.info/