Bill Gates: Kjo komandë ishte gabim

Askush nuk është perfekt, kështu që nuk është as Bill Gates. Miliarderi kohët e fundit ka pranuar se nëse ai mund të kthehet në të kaluarën, unë do të ndryshoja komandën “Ctrl + Alt + Delete” me një buton të vetëm.

Tema u hap pas forumit të biznesit “Bloomberg” u pyet pse zgjodhi këtë komandë për të hyrë në Task Manager në një kompjuter.

Ai fajëson zhvilluesit e ABI, inxhinier David Bradley për gabimin. Bradley shpjegoi se tastiera është pjesë e një procesi të gjatë, kështu që nuk kishte shumë kohë për të shpenzuar në detaje të vogla.

“Mund të kishim një buton, por njeriu që bëri dizenjimin e tastierës së” ABM “nuk donte të na jepte atë buton. Ne kemi programuar në një nivel të ulët – është një gabim “, shpjegon Gates.

Fillimisht, komanda u përdor nga zhvilluesit e IBM-it gjatë zhvillimit të sistemit, pa qenë në dijeni të publikut të gjerë. Por komanda në fakt u bë një nga më të famshmet në historinë e kompjuterave.

Që do të thotë, qëllimi i Gates nuk ishte që ta bënte jetën tonë më të vështirë, por nxituan për të përfunduar kompjuterin e parë.