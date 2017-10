Big Mama në spital, i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale (Foto)

Këngëtarja dhe moderatorja e njohur, Big Mama duket se po i kushton rëndësi të madhe pamjes fizike, pasi sot i është nënshtruar operacionit të dytë plastik.

Para disa muajsh, ajo bëri një ndërhyrje për zvogëlimin e stomakut, gjë që solli transformimin që i çuditi të gjithë.

Pesha e saj ndryshoi, ndërsa këtë herë Big Mama do heqë dorë përfundimisht nga syzet. Nga disa postime në Instagram ku gjendet në spital, ka shkruar: “Kësaj rradhe ndodhem në spital. Pas kontrollit që kisha menjëherë vendosa që të operohem. Korrigjimi i dioptrisë me laser është shpëtim për mua. Shihemi pas operacionit… pa syze e pa thjerza. P.s besoj operacioni i fundit do jetë për këtë vit. Do i jap fund operacioneve.”

Ndërkohë ajo vazhdon me emisionin e saj ‘1 kafe me Mamën’ që duket se ndikoi në ndryshimin drastik të paraqitjes së këngëtares.