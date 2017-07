Bie Inzaghi, Panuçi i destinuar për të firmosur për kombëtaren

Çështja e zgjedhjes së trajnerit të ri të Kombëtares Shqiptare të Futbollit sa po vjen dhe po qartësohet gjithmonë e më shumë. Është përfolur për disa emra të cilët kuotoheshin shumë për tu ulur në pankinën kuq e zi por asnjëherë bisedimet nuk kanë avancuar. Së fundmi nga lista e te preferuarve të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka, është larguar Filipo Inzaghi. Kjo për arsye ende të paqarta por dritë mbi këtë çështje ka hedhur presidenti i skuadrës së Venecias, Xho Takopina. Ai e mer me sportivitet situatën dhe thekson se nuk ndihet i shqetësuar për zërat që e lidhin Inzaghin me një kalim të mundshëm në stolin e kombëtares shqiptare të futbollit. “Inzagi në Shqipëri? Kam qeshur, atje nuk kanë pastërma dhe për të është një domosdoshmëri ndaj nuk mund të shkonte aty. Inzagi është i lumtur për suksesin që po përjeton këtu. I kam lexuar interesimet për të, por nuk jam shqetësuar kurrë”, shprehet presidenti i skuadrës së Venecias. Raportet mes Inzaghit dhe presidentit Xho Takopina janë nga më të mirat pasi ish-futbollisti i Milanit e ngjiti sezonin e kaluar skuadrën nga Seria C në Serinë B dhe normalisht që presidenti nuk do ta lejonte largimin e tij nga skuadra.

Kjo është edhe një shuplakë për Federatën Shqiptare të Futbollit edhe pse duhet thënë se mes palëve nuk ka pasur asnjëherë bisedime të avancuara. Një tjetër logjikë të çon edhe te mënyra sesi trajnerët operojnë në skuadra të ndryshme. Në veçanti trajnerët italianë e kanë si synim të drejtojnë një kombëtare vetëm në fund të karrierës. Kjo bëhet për tu larguar nga puna e përditshme dhe e lodhshme në skuadër dhe marrin drejtimin e një kombëtareje që për hir të së vërtetës shërben si një majë suksesi për çdo trajner. Tjetër arsye që mund të kenë larguar atë nga stoli kuq e zi është edhe se ai ndodhet në hapat e parë si trajnerë dhe një dështim në stolin kuq e zi do t’i jepte atij një kolpo të fortë si trajnerë. Për më tepër nuk kërkon të rrezikojë në një skuadër që nuk është se i ka të gjitha mundësitë për tu kualifikuar rregullisht për në ndonjë kampionat evropian apo botërorë. Ai ka deklaruar së fundmi se është entuziast sa i përket sezonit të ri duke hedhur poshtë çdo mundësi për një kalim në Shqipëri.

“Jam i kënaqur që po rifillojmë, kemi folur me drejtuesit dhe kemi ndërtuar strategjitë. Pas dy ngjitjesh rresht një kategori më sipër, tashmë titulli ynë është mbijetesa në Serinë B, ndaj edhe në kontratë kam një premio në rast qëndrimi. Do të bëjmë disa afrime cilësore dhe shpresoj që Venecia të jetë surpriza e turneut”, shprehet Inzaghi. Dy pistat kryesore të Shqipërisë janë ai i Clarence Seedorf dhe Christian Panuçi. Të dy këto alternativa përfliten shumë si një mundësi reale për të qenë pasues të Gianni De Biasit. Kjo për faktin se kanë rënë dakord me pagën e ofruar nga FSHF e cila është 350 mijë euro në sezon. Që të dy nuk kanë eksperiecnë të madhe. Seedorf ka drejtuar skuadrën e Milanit por vetëm për një periudhë gjashtë mujore. Nga ana tjetër Panuçi ka qenë zëvendës trajner te kombëtarja e Rusisë. Ai ka drejtuar dhe skuadra të vogla në Itali si Ternana dhe Livorno. Mësohet se Panuçi është në avantazh ndaj Seedorf për stolin e kombëtares.