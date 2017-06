Mbrëmjen e kaluar është mbajtur ceremonia e ndarjes së çmimeve BET Awards 2017.

Beyonce është triumfuesja e mbrëmjes me plot 5 trofe, “Video of the Year”, “Album of the Year”, “Best Female Artist”, “Coca-Cola Viewers Choice Awards”.

Ajo çka vlen të ceket është se Beyonce nuk ishte e pranishme gjatë kësaj mbrëmje për të marrë çmimet.