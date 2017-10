Besnik Tahiri tregon se çfarë do të përfitoj me Ligj Prishtina

Kryeqendra e Kosovës gati një dekadë pas pavarësisë së vendit, bëhet me ligj. Zvarritja e nxjerrjes së këtij ligji deri më tani është bërë për shkak të përplasjeve të mëdha politike e që kryesisht arsyetoheshin me disa kompetenca që mund ti ketë komuna e Prishtinës në ndërmarrjet publike.

Analist politik nxjerrjen e këtij ligji nga ana e Ekzekutivit e vlerësojnë si mjaft të mirë pasi kryeqendra bëhet me Ligj dhe identitet.

Besnik Tahiri, ekspert ndërkombëtar për qeverisje lokale, që për momentin po qëndron në Jordani në kuadër të angazhimeve me programet e Departamentit Amerikan të Shtetit, në një deklaratë për Kosova.info thekson se me Ligjin për Kryeqytetin, Prishtina e fitoj statusin dhe identitetin e plotë, ndërkaq Kosova në shtetësinë e saj ka kryeqendër me plot kuptimin e fjalës.

“Janë tri elemente kyçe që Ligji për Prishtinën synon ti adresojë: e para ka të bëjë me dhënien e plotë të funksionalitetit të shërbimeve dhe rritjen e performancës; e dyta ka të bëjë me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe urban; dhe e treta me fuqizimin e subsidiaritetit dhe demokratizimit. Kur flasim për shërbime dhe performancë, këtu kemi parasysh fuqizimin e tre sektorëve ku Prishtina ka mbi-ngarkesë, siç janë administrata dhe shërbimet publike komunale, mbi ngarkesa në shkolla dhe çerdhe e po ashtu në fushën e shëndetësisë”, tha ai.

Ky Ligj po ashtu sipas tij i jep Prishtinës mundësitë më të mëdha në vendosjen e rregullit dhe rendit përmes mbështetjes direkte të një departamenti të policisë për kryeqytetin.

“Më e rëndësishmja është granti shtesë prej 4 % të grantit tëp ërgjithshëm për komuna, që i bie diku rreth 6 milionë, e po ashtu një qasje më të avancuar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore. E veçanta e këtij granti është që nuk prek financimin e komunave të tjera. Megjithatë, duhet theksuar se përmes Ligjit për Prishtinën zgjidhen vetëm problemet specifike të kryeqytetit”, tha ai.

Kjo nënvizon ai, nuk siguron qasje të plotë funksionale, e sidomos me atë që ka të bëjë me Ligjet sektoriale.

“Problem ende do të mbetet Ligji për Financat e Pushtetit Lokal në të cilin Instituti KLGI dhe partnerët janë duke adresuar zgjidhjet dhe Ligji i Prokurimit që i pamundësojnë Prishtinës shfrytëzim të plotë dhe efikas të të hyrave vetanake dhe një mori Ligjesh e rregullativash që duhet trajtuar përgjithësisht për komunat nëpërmes një analize të thellë dhe reformës për qeverisje lokale”, është shprehur Tahiri.

Gjatë gjithë këtij procesi kanë qenë tri çështje kyçe mbi të cilat është synuar hartimi i Ligjit: e para të mos rrezikohet sistemi një-shkallësh i qeverisjes; e dyta që të ketë kujdes me kompetenca të larta asimetrike për kryeqytetin dhe e treta që të ruhet balanca zhvillimor edhe me komunat e tjera.

“E vlerësoj se miratimi i Ligjit në qeveri për mua dhe ekipin që unë drejtoj është një satisfaksion dhe fitore profesionale për punën e bërë për më shumë se një dekadë. Shtyrja e këtij Ligji ka qenë edhe zotim i imi publik që brenda 100 ditësh të adresoj dhe të avokoj për miratim”, tha Tahiri.

Mirënjohja dhe meritat kryesore që Prishtina u bë me ligj, sipas Tahirit i ka Kryeministrit Ramush Haradinaj që pas një serie diskutimesh profesionale, ai ndërmori hapa të shpejt në këtë proces.

“Me këtë vendim, Prishtina e fitoj statusin dhe identitetin e plotë, ndërkaq Kosova në shtetësinë e saj ka kryeqendër me plot kuptimin e fjalës”, tha ai. /KI/