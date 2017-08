Besi dhe Xhensila ndryshojnë datën, ja kur martohen

Siç e kishin bërë publike, Xhesi dhe Xhensila do të organizojnë dy ceremoni – njërën për familjarët dhe të afërmit dhe tjetrën për miqtë dhe personazhet e njohur VIP.

‘Tabloid.al’ ka mësuar se dasma e shumëpërfolur e çiftit do të mbahet sot. Kjo ceremoni do të jetë për familjarët dhe të afërmit ndërsa ceremonia tjetër, ajo që do të organizohet më 1 shtator, do të jetë për personazhet e njohur dhe miqtë e këngëtares dhe aktorit të humorit.

Besi dhe Xhensila nuk kanë preferuar të japin detaje, por është mësuar që në ceremoni do të jenë më shumë se 200 të ftuar.