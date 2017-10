Bërnabiq: Përgatisim letër për KE-në lidhur me Katalonjën dhe Kosovën

Kryeministrja serbe Ana Bërnabiq deklaroi se presidenti Aleksandar Vuçiq dhe Qeveria serbe do t’i drejtohen Komisionit Evropian me një letër ku do shprehin qëndrimin se rasti i Katalonjës dhe Kosovës nuk mund të krahasohet dhe para se gjithash të vendosen pyetjet nëse për BE-në vlen vetëm një e drejtë ndërkombëtare, apo ekziston ndonjë e drejtë tjetër ndërkombëtare, e cila vlen për të gjitha vendet e tjera të cilat nuk janë anëtare të BE-së.

Bërnabiq këto komente i bëri pas konsultimeve me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç. Ajo tha se do të udhëtojë drejt Brukselit, ku do qëndrojë më 10 dhe 11 tetor, kur edhe do të dorëzojë letrën.

Sipas saj, letra do t’iu dërgohet shteteve që tashmë kanë njohur Kosovën si shtet, por edhe atyre shteteve, të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.

Mes pyetjeve në letrën, do të jetë edhe ajo “nëse për BE-në vlen vetëm një e drejtë ndërkombëtare, apo ekziston ndonjë e drejtë tjetër ndërkombëtare, e cila vlen për të gjitha vendet e tjera të cilat nuk janë anëtare të BE-së”, theksoi kryeministrja serbe, transmeton MIA.

Presidenti Vuçiq deklaroi se qëndrimi i KE-së se referendumi për pavarësim të Katalonjës është ilegal, është shembulli më i mirë për standardet e dyfishta dhe hipokrizinë e politikës botërore.

Zëdhënësi i KE-së, Margaritas Skinjas deklaroi dje se Katalonja dhe Kosova nuk janë raste për krahasim. Në konferencën për media në Bruksel, duke u përgjigjur në pyetjen rreth referendumit të pavarësi të Katalonjës, Skinjas theksoi se Spanja është vend anëtarë i BE-së.