Berlini: Serbia dhe Kosova të normalizojnë marrëdhëniet

Pas deklaratave të BE-së dhe ShBA-së edhe nga Gjermania vijnë tone apeluese në drejtim të Kosovës dhe Serbisë vijnë apele për qetësim dhe normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

Pas acarimit të kohëve të fundit mes Serbisë dhe Kosovës, edhe nga Gjermania vijnë apele për normalizimi. Nga qarqet diplomatike unë Berlin bëhet thirrje palëve që të tregohen konstruktive dhe të punojnë për normalizimin e gjendjes. Vetëm normalizimi i marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës mund të sjellë afrimin e dy vendeve me BE-në, i tha një diplomat DW shqip. Sipas tij, ruajtja e gjakftohtësisë është shumë e rëndësishme për të mos e vënë në rrezik sigurinë e rajonit. Më parë ndaj tensionimit të gjendjes me Serbisë dhe Kosovës kishin reaguar edhe ShBA, Rusia dhe Bashkimi Europian.

Tensionet më të fundit mes Kosovës dhe Serbisë kishin filluar mbas dëbimit të bujshëm nga Mitrovica e Veriut, të hënën, më 26.03., i të ngarkuarit të qeverisë serbe për Kosovën, Marko Gjuriq. Sipas qeverisë së Kosovës, Gjuriqi kishte qenë ilegalisht në Kosovë, prandaj edhe u dëbua. Ndërsa sipas Gjuriqit, vizita e tij në Kosovë ishte lajmëruar që më parë.

Apele zbutëse nga perëndimi

Në një deklaratë të Departamentit të Jashtëm të ShBA-së u bëhet thirrje të gjitha palëve që të shmangin shkallëzimin e mëtejshëm dhe t’i zgjidhin problemet në mënyrë paqësore. Fërkimet mes Kosovës dhe Serbisë mund të “rrisin në mënyrë të panevojshme tensionet dhe të kërcënojnë qëndrueshmërinë në rajon”, thuhet në deklaratën e Departamentit të Shtetit për Çështje të Jashtme.

Edhe Bashkimi Evropian reagoi menjëherë ndaj ngjarjes së të hënës dhe dërgoi të nesërmen në Beograd të ngarkuarën e tij për punë të jashtme, Federica Mogherinin. E cila gjithashtu u bëri thirrje të dyja palëve të tregojnë “qetësi, mençuri dhe maturi dhe lidership”, duke shtuar se është në interes të Serbisë “të ruajë qëndrueshmërinë, paqen dhe përparimin në rrugën drejt BE-së”.

Akuza nga lindja

Ndërsa nga perëndimi tonet ishin paqësuese, tonet nga Serbia dhe Rusia ishin akuzuese. Ministria e punëve të jashtme të Rusisë, në një deklaratë për media, pat akuzuar BE-në dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se duan “të shtypin mizorisht” përpjekjet e serbëve të Kosovës për “të vënë në jetë interesat e tyre legjitime”.

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin hyri në debat pas lutjes së presidentit të Serbisë, Aleksander Vuçiç, i cili i pat kërkuar atij të mërkurën një këshillë se si të përballet me “dhunën dhe agresionin” kundër serbëve.

Fërkimet vazhdojnë

Thirrje për normalizim dhe maturi ka ardhur edhe nga vëzhgues të pavarur. Kështu për shembull, diplomati austriak, Wolfgang Petritsch, në një intervistë për DW, tha se duhet “të kemi një kthim tek puna dhe të gjejmë pastaj një zgjidhje për Asociacionin e Komunave me shumicë të Serbisë.”

Serbët e Kosovës, të acaruar edhe nga incidenti i të hënës, nuk presin më: Në një takimi me presidentin e Serbisë, Alexander Vuçiç, “Lista Serbe” u largua nga qeveria duke e vënë kështu në pikëpyetje edhe vazhdimin e koalicionit aktual. Dhe i kanë vënë ultimatum qeverisë së Kosovës që deri më 20 prill të krijojë Asociacionin e Komunave Serbe, përndryshe do ta krijojnë vetë, ultimatum të cilin qeveria e Kosovës e ka refuzuar.

Por kthimi në normalitet duket se nuk favorizohet as nga procesi i dialogut Serbi – Kosovë, që ka filluar prej vitit 2013 e që quhet procesi i Brukselit. Politologu Krenar Gashi, tha në një intervistë me DW se asnjëra prej palëve nuk ka dëshirë të dalë nga status-quoja. “Autoritetet e Brukselit e dinë shumë mirë se ky proces mund të dështojë. Dilema kryesore në këtë moment është se a është BE në gjendje të bëjë diçka për të evituar këto probleme.”