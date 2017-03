Berisha: Vjet ishte java e ujit, sivjet do të jetë muaji i ujit

Lumenjtë janë resurs i pa zëvendësueshëm dhe janë aterie ku rrjedh uji madje edhe jeta, kështu ka thënë Gani Berisha në programin e “Mirëmëngjesi Kosovë” të RTK-së, me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare për lumenjtë.

Drejtori i Departamentit të Ujërave në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Gani Berisha tha se vitin e kaluar ka qenë java e ujit, ndërsa sivejt sipas tij, do të jetë muaji i ujit.

“Në kuadër të kësaj jemi fokusuar në 7 qendra të Kosovës për shënimin e kësaj dite dhe qyteti i parë do të jetë Mitrovica. Motoja e kësaj dite do të jetë “Uji dhe Ujërat e Zeza” në kuadër të kësaj i kemi përfshirë Kompanitë Regjionale të Ujërave në Kosovë”, tha Berisha në RTK.

Sipas tij, organizimi qendror do të mbahet në Prishtinë me 22 mars, ku do të jenë të kyçura edhe komunat me aktivitete të ndryshme, duke përfshirë spote e pano ku u bëhet thirrje qytetarëve të ruhen lumenjtë.

Ai tha se lumenjtë janë resurs i pa zëvendësueshëm dhe janë aterie ku rrjedh uji madje edhe jeta. Fatkeqësisht, siç tha ai, shoqëria e jonë nuk ka pasur qasje të duhur në raport me lumenjtë.

“Duke mos pasur qasje në Lumenj viteve të para luftës, ata janë dëmtuar madje ka pasur derdhje të ujërave të zeza duke i ndotur në masë të madhe lumenjtë tanë. Madje nga derdhja e ujërave të zeza janë krijuar edhe lumenj të vogël të ujërave të zeza dhe me derdhjen e tyre në lumenj ato ndotin me të madhe ata”, tha Berisha.

Ai tha se politika e Qeverisë së Kosovës është fokusuar në ujëra të pastra madje është shikuar edhe fizibiliteti i lumenjve dhe me ketë do të krijohen impiante për trajtimin e ujërave të zeza.

Sa i përket asaj se cilët lumenj janë më të ndotur në Kosovë, Berisha tha se e krahasuar me rrethin e Dukagjini, ujërat më të ndotura janë në rrafshin e Kosovës.

“Dokumenti bazë në Kosovë në raport më mjedisin ujor do të jetë Strategjia për ujin ku do të trajtohet secili Lum veç e veç”, tha Berisha.