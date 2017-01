Berisha: Serbia po kthehet pas 18 viteve, me tren

Deputeti i Nisma-s për Kosovën, Zafir Berisha, e ka akuzuar presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin dhe kryeministrin, Isa Mustafa, duke thënë se atë që është fituar me luftë po e humbin në paqe.

”Serbia e cila me 1999 iku nga Kosova e mundur nga lufta e UÇK-së dhe NATO-s, po kthehet pas 18 viteve me tren. Turp H.TH e I.M, duke shkelur mbi gjakun e derdhur për Kosovë po e rrezikoni atë që është fituar me luftë dhe po e humbeni në paqe”, ka shkruar ai në Facebook.