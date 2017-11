Berisha: E keni kthy Republiken ne rrecke!

Aktivisti I LDK Visar Berisha ka kritikuar oponentët politik duke i quajtur zaptues të pushtetit. Ketë deklaratë ai e bëri në profilin e tij në Facebook.

“E zaptoni kur te doni. E mohoni kur te doni. Nuk pjerdhni per sistemin e saj te drejtesise; kush e mohon, kush e blene. Kryesorja te komprementohet e te behet i pa besueshem. Njihni vec fitoret tuaja. Madje as fitoret nuk i njihni, mposhtjet po. E urreni garen. Nderseni krejt nje shoqni drejt pasigurise, tensionit e deshtimit te kompromiseve. As deri ne Komoran me ju”, shkruan Berisha. /Kosova.info/