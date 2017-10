Berisha: Çmimet FIDES, promovim i solidaritetit dhe vullnetarizmit

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) për të nëntin vit me radhë do të organizojë ndarjen e çmimeve të mirënjohjes “FIDES” për Filantropi në Kosovë. Për të diskutuar për këtë ngjarje mysafire në emisionin “Mirëmëngjesi Kosovë” në RTK 1 ka qenë drejtoresha ekzekutive e FIQ-it, Dajana Berisha.

Ajo ka bërë të ditur se kjo ngjarje është tradicionale dhe ajo simbolizon mirënjohjen publike për kompanitë dhe individët nga Kosova dhe diaspora të cilët në mënyrë sistematike dhe me ndjeshmëri ndaj ambientit, kulturës dhe vlerave tradicionale kanë mbështetur aktivitete dhe projekte të interesit të përbashkët.

“Krahas çmimeve tradicionale këtë vit FIDES-it i shtohen edhe tri çmime speciale: Çmimi FIDES për Fuqizimin e gruas, Çmimi për mbrojtje të ambientit dhe Çmimi për ‘Liderët e Rinj’”, ka thënë drejtoresha e FIQ-it, Dajana Berisha.

Afati për aplikim për këtë çmim është i hapur deri më 31 tetor 2017, kurse kompanitë, individët, organizatat e shoqërisë civile mund të aplikojnë vetë ose të nominohen nga të tjerët. Aplikimi mund të bëhet online në faqen zyrtare të FIQ-it.

“Vendimi për zgjedhjen e fituesit të çmimit FIDES do të bëhet nga një juri e pavarur në përputhje me kriteret e përcaktuara, kurse fituesit e çmimit do të shpallen në gala mbrëmjen e 29 nëntorit në hotel ‘Emerald’”, ka shtuar Berisha.

FIQ-i e promovon Filantropinë për rritje të qytetarisë aktive dhe njëkohësisht edhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.

“Ne e promovojmë Filantropinë si një sistem vlerash. Solidariteti, vullnetarizmi për të ndihmuar njëri-tjetrin janë pjesë e këtij sistemi dhe në anën tjetër vlerësojmë rolin e Filantropisë si një mekanizëm që i vjen në ndihmë zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe këtë pjesë ne e promovojmë përmes projekteve tona që e nxisin zhvillimin e ndërmarrësisë sociale ndërmjet të rinjve, tek gratë, pra në shtresat e shoqërisë që nuk do t’i kishin këto mundësi nëse FIQ-i nëpërmjet projekteve të veta nuk do t’i vinte në ndihmë këtyre komuniteteve. Për këtë arsye sivjet tema kryesore e FIDES-it është organizuar rreth rinisë”, ka shtuar ajo.

Në fund ajo bëri me dije se janë duke menduar edhe për një çmim të veçantë për këtë edicion “Post Mortum” për profesorin gjermano-kanadez Robert Elsie, një nga albanologët më të shquar.