Berisha: Bandat e Hashim Thaçit qëndrojnë prapa vendimit të KQZ-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për decertifikimin e 86 kandidatëve për asamble komunale. Në mesin e këtyre kandidatëve është edhe kandidati i Nisma për Kosovën për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha.

Berisha e ka cilësuar këtë vendim puro politik, dhe siç shprehet ai i “nxitur nga bandat e Hashim Thaçit”.

Kështu është shprehur në një prononcim për Telegrafin vetë Zafir Berisha, i cili ka treguar poashtu se do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese për vendimin e sotëm të KQZ-së.

“Nesër avokati im do ta bëjë një kërkesë në Gjykatën Kushtetuese për verifikimin e ligjshmërisë së këtij vendimi, për shkak se në atë dënimin me gjobë prej 140 euro nuk më është ndaluar aktiviteti publik dhe pjesëmarrja në institucione. Ky është një vendim arbitrar dhe puro politik i nxitur nga bandat e Hashim Thaçit”, u shpreh Berisha.

Deputeti i Nismës, theksoi se do ta shfrytëzojë edhe ankesën 24 orëshe në PZAP.

“Sido që të jetë përfundimisht jemi vendosur me Zafën apo pa Zafën bandat e Hashim Thaçit me 22 tetor t’i heqim nga Prizreni”, ka thënë Berisha.

Ai theksoi se ky është vendim “për eliminim politik të një njeri që 17 vite merret me politik, i një njeriu i cili para tre muaj po me këto ligje që u thirr sot banda e Hashim Thaçit në KQZ, ka garuar dhe është zgjedhur deputetë me 13 mijë vota”.