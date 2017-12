Berianë Mustafa kërkon distancim nga deklarat e Haradinajt

Ndaj deklaratës së Nasim Haradinajt nga shoqata e OVL-UÇK-së , i cili tha “punë e madhe që janë vrarë anëtarë të LDK-së”, ka reaguar vajza e publicistit dhe gazetarit të vrarë Xhemajl Mustafa.

Ajo ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës që të distancohet nga deklarata e tillë.

“Kryeministër Ramush Haradinaj, po të drejtohem si ish komandantë i UCK, nëse nuk distancohesh publikisht nga fjalët e Nasim Haradinajt ( që mund ta kesh edhe familjar), atëherë po e marr që je në vijë me te”, ka shkruar në murin e saj gazetarja Berianë Mustafa.

Nëse OVL e UCK nuk e shkarkon prej pozite Nasimin, atëherë kjo nënkupton që edhe ata janë në mendim të njëjtë me të, ka shkruar mes tjerash Mustafa dhe ka përmbyllur prononcimin me vërejtjen se nuk duhet harruar që në “mesin e të vrarëve me motive politike të veprimtarive të LDK, disa prej tyre kanë qenë pjesë e UCK”.

Veprimtari Mustafa, u vra me 23 nëntor në vitin 2000, derisa po kthehej nga puna, në orët e pasdites, në shkallët e ndërtesës ku banonte në qendër të Prishtinës.

Nasim Haradinaj nga Shoqata e Veteranëve të UÇK-së kishte thënë “punë e madhe që janë vra të LDK-së”, ka qenë replika e Haradinajt të OVL-së së UÇK-së”në një debat televiziv në Prishtinë. /Kosova.info/