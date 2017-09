Beogradi: Njohja nga Vatikani e një rëndësie të veçantë

Lidhur me vizitën e presidentit Thaçi në Vatikan, që ka për qëllim lobim për njohjen e Kosovës nga Vatikani, shtypi serb e vlerëson si tejet të veçantë.

“Megjithë përqindjen minore të besimit katolik në Kosovë, Prishtina zyrtare investon tejet shumë në “katolicizmin evropian”, duke u mbështetur në kultin e Nënës Tereze, me ç’rast kanë pagëzuar bulevardin kryesor në qendër të Prishtinës, bile duke ndërtuar edhe një katedrale në emër të saj. Ngritja e marrëdhënieve të ngrohta e miqësore me Vatikanin, duke kontribuar në njohjen eventuale të pavarësisë së Kosovës, do të nënkuptohej legjitim ndërkombëtar të pavarësisë së Kosovës”, deklaroi analisti Surliq.

Ngjashëm mendon edhe analisti tjetër serb, Dushan Janjiq, i cili thekson se në bisedimet e ardhshme mes Prishtinës e Beogradit do të duhej të verifikoheshin përmes një rezolute në Këshillin e Përgjithshëm të OKB-së, transmeton RTK.

“Prandaj Kosova kërkon mbështetje të gjerë, duke lobuar në pranim në UNESCO. Vatikani do të ishte tejet i rëndësishëm, sepse kanë interesat e tyre, prandaj ndërtojnë katedrale, rritet numri i besimtarëve katolik. Qeveria e re me në krye Ramush Haradinaj, është në ofanzivë.