Beogradi nën presionin rus për statusin e stafit të qendrës në Nish

Serbia ka gjashtë muaj afat deri marrjen e një vendimi lidhur me statusin e të punësuarve në qendrën humanitare serbo-ruse në Nish. Këtë afat duket se e ka dhënë pala ruse krerëve të Serbisë gjatë vizitës në Moskë. Por Beogradi zyrtar ende nuk ka një vendim për këtë ndonëse në qeverinë e Serbisë kanë mendime të ndryshme. Numri dy i qeveris së Serbisë Zorana Mihajlovic tha se për statusin e stafit në qendrën humanitare serbo-ruse e pret mendimin së pari nga kryeministrja Ana Brnabic.

“Për të besoj se është më e informuara dhe se me një vlerësim të mirë do të mund të na paraqes neve anëtarëve të Qeverisë, në ndonjë nga mbledhjet qëndrimin, që do të jetë bazë për marrjen e vendimit. Mendoj se interesi i vetëm i rëndësishëm i Serbisë, që të mos shfrytëzohen cila do çështje për poenë të llojit tjetër”, tha Mihajlovic për “Novosti”, transmetuar nga Kosova.info.

Por kohë ditë më parë ministri I inovacionit dhe zhvillimit teknologjik Nenad Popoviz i njohur me qëndrimin pro rusë, tha se stafit të qendrës duhet dhënë statusin diplomatik duke rikujtuar se humanitarët rusë kanë shpëtuar jetën e qytetarëve të Serbisë në vërshimet dhe zjarret dhe kanë pastruar më shumë se katër milion katror të territorit të Serbisë nga bombat e pashpërthyera të NATO-së.

“Si tu shpjegohet qytetarëve të Serbisë që pjesëtarët e NATO-së, të cilët kanë hedhur bomba në Serbi, kanë statusin diplomatik, ndërsa humanitarët rusë që pastrojnë Serbinë nga ato bomba nuk kanë atë status”, tha ai.

I pyetur nëse është koha që është braktisur politika “edhe Rusia edhe BE”, Popovic vlerësoi se Serbia është duke udhëhequr një politik të vetme të guximshme të mbrojtjes së interesave kombëtare serbe, dhe se nuk ka situatë ose-ose por vetëm edhe – edhe.

“Duhet të mbajmë lidhjet më të mira të mundura me Uashingtonin dhe Brukselin dhe njëkohësisht të ruajmë miqësinë tonë me Rusinë dhe Kinën. Vetëm kështu mund të mbrojmë interesat tona në çështjen e Kosovës dhe Republikës Serbe”, tha ai.

Popovic që është kryetar I Partisë popullore serbe, tha se rekonstruktimi ose zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në kohën e zgjedhjeve në Beograd do të jetë marrëveshje në mes partnerëve politik, ndërsa fjalën kryesore do ta ketë Aleksandër Vucic, si kryetar i partisë më të fortë në koalicion.

Vucic në vjeshtë të vitit të kaluar kishte dhënë sinjale që në dhjetor të mbaheshin zgjedhjet në Beograd dhe ato të përgjithshme. Por sipas mediave serbe faktorë të jashtëm kanë ndikuar që të mos mbahen zgjedhjet. /Kosova.info/